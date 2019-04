Sonoridades

Sargento Pimenta existiu de verdade, era um major-general e nunca teve uma banda.

Está tudo pronto para as comemorações dos 50 anos do lançamento do álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", a obra-prima dos Beatles. Dia 26 sai uma super caixa com uma reedição de luxo da obra. E há mais uma novidade: quem poderia imaginar que a imagem do sargento Pimenta que acompanha o encarte do disco é a de um soldado real, a do major-general James Melvin Babington, que lutou na Guerra dos Boers?