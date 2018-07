Saudade do polvo

Subitamente fiquei com saudade de Paul, o polvo! O chamado “Oráculo de Oberhausen” (2008 – 2010) vivia no aquário de Oberhausen na Alemanha e, das 14 previsões que fez para a Copa do Mundo 2010, o Nostradamus aquático acertou 12 e ficou para a posteridade! Daquela Copa sobraram muitas lembranças. Ficaram também os maus momentos…

Paul era francês, foi criado em Sète, e parece que ele tinha uma maneira tão singular de olhar os visitantes que o responsável pelo aquário resolveu desenvolver os seus talentos e lhe dar o nome, a partir do poema “Der Tintenfisch Paul Oktopus” de Boy Lornsen, escritor para crianças.

Foi um cefalópode com quase 60 mil amigos no Facebook, figura na Wikipédia em 28 línguas e teve imitadores como Pauline, a “polva” holandesa, Mani o periquito de Singapura e Pino o chimpanzé da Estônia. Mesmo hoje, Aquiles o gato surdo que mora no Museu Hermitage em São Petersburgo, não está com nada. Ninguém chegou aos seus pés, quero dizer, seus 8 braços com ventosas. Saudade dele…

Daquela Copa sobraram muitas lembranças. Algumas, realmente deliciosas. Grandes jogadores, grandes jogadas, grandes momentos! E muitas revelações: Espanha (com Iniesta), Uruguai (com o gênio Forlan), Alemanha (com uma equipe de “intelectuais”), a incrível organização na África do Sul – Mandela no final – e “last but not least”… Paul, o polvo!

Hoje continuamos exultando com certas derrotas e algumas vinganças

Ficaram também os maus momentos: o fiasco dos “bleus”, a frustração com a Seleção e aquele técnico Dunga parecendo um tanto grosso e psicorígido… além da horrível bola Jabulani e, o pior de tudo, a VUVUZELA de furar os tímpanos!

Ah sim, entre os maus momentos é difícil esquecer os “hooligans” cor de laranja que nos eliminaram e foram passados para trás na final, felizmente! Mas que jogo feio daqueles holandeses! E quantos árbitros e bandeirinhas incompetentes, talvez até mesmo alguns biltres. No presente continuamos exultando com certas derrotas e algumas vinganças, enquanto esperamos para ver quais serão as fortes reminiscências.

Até a próxima, que agora é hoje, não se pode dizer que Copas do Mundo são experiências comuns… e se Paul deixou descendentes?