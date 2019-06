Pré-história, um enigma moderno – Podcast

Com a resenha da exposição ‘Pré-história, um enigma moderno’ (até 16 de Setembro no Centro Pompidou, em Paris), finalmente inauguro o podcast de ‘Arte, aqui e agora’! Faz tempo que ele aguarda na gaveta, para ver o dia. De tempos em tempos publicarei um episódio – assim espero – para, igualmente, responder a eventuais perguntas dos leitores e ouvintes sobre os temas apresentados. Até a próxima, que agora é hoje!

De que maneira a ideia de pré-história corresponde às expectativas modernas? Por que esta palavra se impôs com tanta força nas representações coletivas desde 1860? Por quais vias e de que forma os artistas se empenharam em resolver este enigma do tempo? Como as descobertas, os conceitos, sonhos, medos e desejos da nossa época se reencontram ali? Vasta (e confusa) aventura! Ouça o podcast e veja as imagens da exposição:

Assista ao trailer

🎵 Tema do podcast “Arte, aqui e agora”: © Paulo Tozzi

🎵 Trechos das trilhas originais: “Jurassic Park” de Steven Spielberg (1993) e “2001: Uma Odisséia no Espaço” de Stanley Kubrick (1968)