Orwell e as sete pistas para descobrir ditadura

Sabe-se que ‘1984’ e ‘A Revolução dos Bichos’ de George Orwell ajudam a compreender as ditaduras do século 20. Michel Onfray, em seu novo livro ‘Teoria da Ditadura’ (Ed. Robert Laffont), apresenta a hipótese de que estas obras permitem igualmente entender as ditaduras de sempre. Como certos governos instauram novas ditaduras nos dias de hoje? Como descobrir se um país está em vias de, ou se já se transformou em ditadura sem que tenhamos percebido?

Para responder a estas questões, o filósofo conseguiu, com brilho e livre de qualquer posição política ou ideologia, destacar sete pistas que prefiro não comentar nem analisar, para deixar que funcionem como bolinhas de bilhar. Compondo-as, empurrando-as com o taco e fazendo com que se choquem umas contra as outras, a inteligência e sagacidade do leitor farão com que todas entrem nas caçapas certas.

Os indícios de ditadura são: destruição da liberdade, empobrecimento da língua, abolição da verdade, supressão da história, negação da natureza, propagação do ódio, aspiração ao Império.

Segundo o filósofo, cada um deles exige cuidados que, por sua vez, também são pistas:

Para destruir a liberdade é preciso assegurar uma vigilância perpétua, arruinar a vida pessoal, suprimir a solidão, regozijar-se de festas obrigatórias, padronizar a opinião, denunciar o pensamento como crime.

Para empobrecer a língua é preciso praticar um novo linguajar, usar linguagem dupla, destruir palavras, oralizar a língua, falar apenas um idioma, suprimir os clássicos.

Para abolir a verdade é preciso ser orientado por charlatães, conselheiros e/ou gurus, ensinar ideologia, instrumentalizar a imprensa, propagar fake news, fabricar o real, manipular subliminarmente as consciências pelas redes sociais.

Para eliminar a história é preciso apagar o passado, reescrever a história, inventar a memória, destruir livros, industrializar a literatura.

Para negar a natureza é preciso extirpar a pulsão de vida, moralizar os costumes, usar a religião, organizar a frustração sexual, higienizar o modo de viver, fazer procriar segundo regras.

Para propagar o ódio é preciso criar um inimigo, fomentar guerras e/ou disputas inúteis, ‘psiquiatrizar’ o pensamento crítico, derrubar o último humano.

Para aspirar ao Império, é preciso formatar as crianças, administrar a oposição, governar com as elites, escravizar graças ao progresso, dissimular o poder.

Até a próxima que agora é hoje, e a sinuca é de sete bolas. Tomara que consigamos sair dela!