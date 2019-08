Macron e a sua luva de pelica

Não sei o que foi pior. Assistir ao presidente brasileiro em rede nacional, lendo em quatro minutos o que foi escrito por algum assessor mais controlado – não improvisando, como fazem os grandes estadistas – quase sem conseguir articular as palavras e com aquela expressão vazia; ou ler as reações dos seus apoiadores nas redes que preferiram atacar a Europa e um presidente com a estatura de Emmanuel Macron, para escapar do verdadeiro problema.

O verdadeiro problema não é a Europa. Mesmo porque estavam todos felizes, torcendo muito para o acordo UE-Mercosur dar certo. O problema também não é o presidente francês. No vídeo em Biarritz, antes da abertura do G7, no lindíssimo discurso improvisado com belo vocabulário – digno da pessoa culta, poliglota e fina que é – o presidente Macron diz claramente que trabalhará para mobilizar os sete países que integram o grupo na luta contra o incêndio na Amazônia e para investir no reflorestamento. Além disso, destacou que a França também é um dos países amazônicos por meio do território da Guiana Francesa e deixou bem claro as importâncias específicas tanto do oceano quanto da floresta, para o planeta.

Zombaram do presidente francês porque, condenando esta catástrofe ecológica, ele usou uma foto de 2003, de fotógrafo falecido. Ora, florestas pertencem a todos os tempos. E imagens de incêndio em florestas são intemporais. Inspirada pelo presidente Macron, também publiquei nas redes uma imagem antiga que remete à atualidade: “O Fogo” (1937) de Antônio Parreiras (1860-1937), uma das últimas pinturas deste artista acadêmico brasileiro que já se preocupava com a preservação ecológica, quando o que importava era “o progresso e o modernismo”. Naquela época, foi considerado retrógrado e anacrônico porque defendia a proteção do meio ambiente, contra a devastação da natureza. Pelo visto a idiotia e ignorância dos dirigentes brasileiros atuais contagia!

É evidente que a motivação do presidente francês não é apenas ecológica, mas sobretudo política, inteligentemente política. Claro que ele atende também aos interesses do agronegócio francês. É mais do que legítimo. Em essência, isso desmerece a ação? Desde quando, seja qual for o motivo, querer preservar esse “tesouro da biodiversidade” como ele diz – que, antes de pertencer ao Brasil, pertence ao planeta – é interferir em soberania? Onde está o espírito de colonizador (justo ele que hoje toma medidas e reprova firmemente o passado colonialista da França)? Isso é conversa de neofascistas nacionalistas e dos imbecis que os imitam, infestando o país e as redes sociais. Paradoxo absoluto de um presidente brasileiro que fala em soberania ao mesmo tempo em que diz querer abrir a Amazônia para os americanos, dos quais é, comprovadamente, “mais do que um aliado”.

Além do mundo agrícola, a decisão do presidente Macron foi saudada igualmente pelo ex-ministro da Transição ecológica Nicolas Hulot, sempre muito apreciado pelos franceses. “O anúncio de Emmanuel Macron de se opor ao acordo de comércio com o Mercosur é uma primeira etapa essencial”, tuitou Hulot. “Deve ser seguida por sanções comerciais proibindo importações de produtos agrícolas brasileiros para tentar parar com o desmatamento.”

L'annonce d'@EmmanuelMacron de s'opposer à accord de commerce avec #Mercosur est une 1ère étape essentielle. Elle doit être suivie de sanctions commerciales interdisant importations de produits agricoles brésiliens pour tenter de stopper la déforestation.#ActForAmazonia 2/2 — Nicolas Hulot (@N_Hulot) August 23, 2019

O Conselho Europeu diz ser “difícil imaginar” acordo com Mercosul com queimadas na Amazônia após a postura do governo brasileiro frente aos incêndios florestais. Apoiou e apoia esse acordo desde 1999, mas claro que, para ele, agora o acordo é inimaginável. O Parlamento Europeu estimula plantio de árvores como “resposta” a incêndios. Faz campanha para que prefeitos de cidades da Europa plantem árvores como solução à destruição causada pelos incêndios na Amazônia e na região russa da Sibéria. Isso é político? É campanha contra soberania?

Não há nada de “oculto” no “interesse internacional”, como gostam de dizer os amadores de teses conspiratórias. Os países civilizados levam muito a sério todas as florestas do planeta e a função das árvores na redução de carbono, no equilíbrio da biodiversidade e do clima. Os europeus sabem, e isto foi lembrado hoje cedo, 25, em entrevista à BFM TV por Yannick Jadot, militante ecologista e deputado dos Verdes no Parlamento Europeu: “muito antes de assumir a Presidência, o presidente brasileiro já falava que o meio ambiente não ficaria entre as suas prioridades. Prova é que pensou absurdamente unir os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, acabando com este.” De fato, ele gritava contra a “indústria da multa” por parte de órgãos ambientais, planejava não demarcar mais nenhuma terra indígena e sair do Acordo de Paris. O seu filho senador quis até mesmo acabar com Reserva Legal que protege as florestas em propriedades rurais.

Só o que aconteceu no último mês, como está nesta matéria do BR Político, é suficiente para explicar o ódio e a repulsa que o governo brasileiro provocou praticamente no mundo inteiro, não apenas na Europa. Houve a terrível questão do Inpe, da Noruega e Alemanha, do vídeo da Dinamarca, da acusação mentirosa das ONGs e dos insultos a Macron. Ontem, 24, até mesmo à Brigitte, sua esposa, em tuitada machista e cafajeste, como de hábito. Mas é preciso lembrar tudo que ocorreu desde o final de 2018, com resultados aterradores. O que também está muito bem descrito na reportagem “Como o País virou vilão ambiental em 1 mês” publicada ontem, 24, pelo Estadão, com várias e ótimas entrevistas, entre as quais com o diplomata Rubens Ricupero e com Carlos Nobre, climatologista e colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP.

Somos muitos a aguardar a demissão imediata de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, assim como o “arregaçar de mangas” do responsável-chefe por esta catástrofe: depois de combater o fogo com a ajuda da França e de outros países da Europa, que ele comece a combater o desmatamento, a reflorestar também com a ajuda da França e de outros países da Europa (que generosamente já se ofereceram a isto) e a proteger este patrimônio, que é nosso e também do planeta!

Até a próxima, que agora é hoje e o “G7 quer ajudar o mais rápido possível países atingidos por incêndios na Amazônia,” diz Macron. Que belo tapa com luva de pelica no presidente brasileiro! E de quebra, também no grosseiro e deseducado ministro do Kafta que, metendo-se em seara alheia – insultou o presidente da França!