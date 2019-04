No dia do 93° aniversário da Rainha, falemos sobre os ‘falsos aristocratas’. São aquelas pessoas inconsequentes, egoístas e incapazes que, por não saberem construir ou manter um patrimônio, dilapidam fortunas familiares, bens públicos ou apenas revoltam-se culpando os próximos, as elites ou os governos por sua própria incúria e seu ‘infortúnio’. Estes ‘privilegiados sem privilégios’ aproveitam-se das conquistas alheias, repousam nelas e querem ser assistidos. Tudo lhes é devido. Afinal, nasceram ‘diferentes’ dos outros seres humanos.

Classe esquecida? Operários? Agricultores? Artistas? Intelectuais? Cientistas? Revolucionários? Nada disso. Apenas pequenos fidalgos de uma “corte imaginária” que odeia a elite, única substituta dos verdadeiros aristocratas nos regimes democráticos. Estão em toda parte; na França, são os “novos esnobes” que admiram os líderes políticos da extrema-direita e da extrema-esquerda acima deles que os aplaudem, e desprezam o povo “inferior” das ruas que não os apoia.

Vemos estes impostores da falsa aristocracia, também sem coletes amarelos e até mesmo sem consciência política, em qualquer país, às vezes bastante próximos de nós. Nas ruas francesas, os que pensam ter um objetivo político, causam tumulto aos sábados, há 23 semanas. São os mais abjetos. Estão a postos para destruir, agredir e incitar ao ódio com infâmias de todos os tipos.

A cada quatro dias, um policial se suicida. Está cada vez mais duro para a polícia francesa enfrentar e suportar a violência das ruas. No último sábado, dia 20, os coletes amarelos – a “casta dos sem humanidade” gritavam: “Suicidem-se, policiais!”

‘Falsos aristocratas’ odeiam milionários

Pessoas que são do povo, verdadeiramente do povo, não dilapidam, não quebram, não desrespeitam nenhum patrimônio. Se as possuíssem jamais destruiriam heranças familiares, quanto mais os bens públicos. Pessoas do povo compreendem o que é ser “herdeiro” em todos os níveis, inclusive espiritual e cultural. Os pseudo-aristocratas, não. Enquanto estes criticam as doações de bilionários – mesmo daqueles que garantiram não usar as isenções fiscais – o povo de verdade doa em massa, nem que seja contribuindo com apenas um euro. O povo ama Notre Dame de Paris e respeita os que juntaram dinheiro com o suor do seu trabalho, honestamente e sem explorar ninguém. Os falsos aristocratas dilapidadores, evidentemente, os odeiam e invejam.

Os “Companheiros do Dever” na França, por exemplo, membros artesãos de um movimento que assegura aos jovens desde os 15 anos, uma formação profissional de “reconstrução”– com todas as especialidades possíveis – sempre cultivaram os valores éticos do trabalho bem feito, da riqueza da experiência prática e da transmissão dos “savoir-faire” de pedreiros, carpinteiros, telhadores, talhadores de pedra, serralheiros, marceneiros, trabalhadores de zinco, encanadores, estucadores, pintores, tecelões, vidraceiros e outros…

Os “Companheiros do Dever”, esta comunidade de elite no mundo moderno, confrontada às dificuldades do universo operário e, criada já no século 16, está fundamentada no aprendizado, em viagens pela França e no companheirismo. A sua história e desafios são imensos. Conhecendo técnicas e materiais como ninguém, eles – os verdadeiros aristocratas, distintos em castas reais – reconstruirão Notre Dame de Paris com as mãos calejadas, que os “pequenos fidalgos dilapidadores” não têm.

Até a próxima que agora é hoje e aquilo que há de tóxico e abjeto no mau gosto também dos falsos aristocratas é, como dizia Baudelaire, “o prazer aristocrático de desagradar”. Conseguiram. Hoje, a França os detesta.