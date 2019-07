“O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer”, afirmou o presidente anteontem, dia 6, em referência às preocupações da França e Alemanha quanto à preservação da Amazônia. Não estudei arte a vida inteira para, vira e mexe, voltar a esse tipo de assunto. Mas está difícil falar em Klimt ou Cézanne…

É como se uma formiga quisesse compreender

a estrutura do tapete onde ela passeia.

Vi que muita gente ainda acredita que Bolsonaro “só pensa em sexo” ou é “apenas grosseirão”. Pensam que é só um “menos do que nada”. Não é verdade!

Hoje, dia 8, a Revue des Deux Mondes publicou uma importante entrevista com o filósofo alemão Peter Sloterdijk, onde ele diz que “agora a política se faz sob a forma da competição entre nações”. “É impossível conhecer a realidade a partir de uma posição nacional”, afirma. “É como se uma formiga quisesse compreender a estrutura do tapete onde passeia. Não dá, ela não tem a terceira dimensão. O desenho do tapete é o estado atual do mundo no jogo dos países que são rivais. É preciso ser um grande chefe de Estado com uma visão muito elevada, para ter a perspectiva do que se passa. E é uma realidade tão dura, que é praticamente impossível de explicar ao povo.”

Como uma formiga percorrendo o tapete sem ter a dimensão real do estado atual do mundo – e sem poder explicá-lo ao povo – Bolsonaro conversa direto com ele, passando por cima das instituições e representações, e também por cima do mundo. Mas penso que se trata sobretudo de “técnica Bannon”. É premeditado. Usar sexo, baixos instintos e boca suja (tiranos fazem isso, Trump também) é a melhor maneira de falar em linha reta ao povo inculto e incauto, para se fazer entender.

A democracia se esvai

Porém, ao instrumentalizar a população pela personalização e demagogia – exaltando força, virtudes (ou religião), apoiando-se nos valores tradicionais da “masculinidade” (para não dizer, do “machismo”) – ele usa, como já sabemos, uma das estratégias do fascismo. Estratégia pela qual a democracia se esvai.

Votar já é muito. O povo não tem que linchar nem aclamar. E, no entanto, na sexta-feira passada Bolsonaro afirmou: “O povo vai dizer se nós estamos certos ou não” e – junto com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de quem levantou o braço – tentou fazer da final da Copa América, neste domingo, 7, no Maracanã, o tal do teste de popularidade do seu governo. Esse foi o verdadeiro escorregão. Não porque o “teste” não deu certo, mas porque, novamente, delineou-se um perfil cesarista.

Quando é que os brasileiros ficarão mais severos?

As afirmações do presidente brasileiro não são “divertimento político”. Não fazem parte de um “espetáculo” ou “teatro”, como parece nas notícias, mesas redondas e programas de TV. Perguntamo-nos quando é que a imprensa e os brasileiros esclarecidos vão ficar mais severos, colocar seriamente o dedo na ferida e apontar os verdadeiros riscos e perigos destes comportamentos. Sim, porque na história da humanidade foi sob a crença de que eles eram “menos do que nada”, que os tiranos conseguiram se impor.

Até a próxima, que agora é hoje e sobretudo quando é que novamente teremos energia e disposição mental para voltar às atividades normais?