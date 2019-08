As trancinhas teleguiadas do ‘produto’ Greta Thunberg

Não que eu seja contra questões climáticas. Muito ao contrário, defendo a sua importância, condeno a atual política ambiental brasileira, a visão anticlimática dos nossos políticos, os céticos mundiais, as teorias de conspiração, faço o que posso e faria ainda mais para contribuir com o planeta; é realmente urgente. Porém, tudo tem limite…

A menina Greta Thunberg sempre me irritou além da conta e nunca soube porquê. Descobri que, na verdade, não é ela que me irrita. Como poderia ficar incomodada por uma criança atingida pela síndrome de Asperger, uma perturbação do espectro autista?

Levei algum tempo observando: primeiro, achei muito estranho e paradoxal que ela simbolize um engajamento messiânico planetário, quando o seu rosto não revela nenhuma empatia. Depois, pensei: a sua idade e incapacidade a tornam inatacável. E conclui que Greta Thunberg é uma vítima, vergonhosa e covardemente manipulada. Oportunística e hipocritamente manipulada. Penso que ela deveria ser protegida e que, antes de acharmos tudo isso “maravilhoso”, precisamos também olhar com mais atenção a “verdade” das ideias que ela repete.

Greta Thunberg é manipulável a tal ponto que os próprios pais tornaram pública a sua doença – o que, na minha opinião, é de uma grande irresponsabilidade, para não dizer, imoralidade. Mas essa opinião não é só minha. Hoje, vários médicos franceses acreditam que revelar o estado neuropsiquiátrico de menores à mídia deveria ser considerado um delito. Sabe-se que – depois da descrição da síndrome por Hans Asperger em 1941, as crianças Asperger são às vezes geniais, porém sempre frágeis. Precisam de repouso, cuidados especiais e não podem ser expostas, mesmo se assim queiram. Um menor doente “não tem que querer”. E instrumentalizá-las, então, é um erro moral.

Thunberg tornou-se – por causa de sua doença – um caso (inatacável) de trancinhas teleguiadas, marketing climático de muito dinheiro e interesse por trás. Grande lobby das indústrias de energias soi-disant sustentáveis, coisa que está sendo demonstrada por alguns especialistas, como veremos abaixo. Porém, principalmente, virou um estandarte da extrema esquerda anticapitalista.

Ora, com a morte de todos os modelos marxistas – da Coreia do Norte à Venezuela, passando por Cuba e pelo Camboja de Pol Pot – que deixou os antiliberais em pleno desespero, o eco catastrofismo, com os seus medos, dogmas e ideologias, transformou-se no instrumento ideal para a proposição de uma nova utopia que substitua a ditadura marxista. Instrumentalizando a juventude, essa extrema esquerda, e também os anarquistas, querem impor agora uma agenda liberticida em nome dos “bons sentimentos”.

Lenin qualificou os burgueses de esquerda como idiotas úteis da revolução; os jovens que seguem Greta Thunberg são os idiotas úteis da ditadura verde.

Os filósofos Pascal Bruckner e Michel Onfray, entre outros, apontam as contradições deste fenômeno. Laurent Alexrandre, brilhante médico, cirurgião e ensaísta, cientista político, formado também pelo HEC e ENA – fundador do site Doctissimo, um dos únicos sites fiáveis sobre a saúde na França – tuitou : “O inferno está cheio de boas intenções.” Para ele, “Lenin qualificou os burgueses de esquerda como idiotas úteis da revolução; os jovens que seguem Greta Thunberg são os idiotas úteis da ditadura verde.”

“Ressuscitando os temores dos cristãos do ano 1000, tentam convencer os jovens de que em breve serão queimados no calor do aquecimento global, a menos que aceitem uma redução massiva de suas liberdades”, diz o médico. E continua: “Os jovens que fazem greve escolar são manipulados. Greta Thunberg organiza greves escolares para exigir que dividamos o nosso consumo energético por quatro, mas isso levaria os franceses a um consumo como os da Nigéria e do Egito. A imposição de tal retrocesso não passa senão pela ditadura verde.”

De maneira sintética, destaco apenas algumas frases (que são sempre extremamente bem fundamentados por Laurent Alexandre), na imprensa francesa:

“O paradoxo é que as soluções apresentadas por Greta Thunberg piorariam o aquecimento global.”

“Na realidade, se fecharmos as usinas nucleares, assim que o sol se pôr, a noite cair ou o tempo estiver calmo com pouco vento, teremos que ligar as usinas de carvão (820 gramas de CO2 por kwh) ou gás (420 gramas de CO2 por kwh). A Alemanha já tem uma experiência amarga, neste sentido.”

“Os jovens estão sinceramente convencidos de que turbinas eólicas e painéis solares reduzem o CO2 e a poluição; a verdade é que eles aumentam consideravelmente. Os alemães gastaram 500 bilhões de euros por um resultado sombrio. A Alemanha produz hoje nove vezes mais gases de efeito estufa por quilowatt-hora do que a França.”

“Greta Thunberg favorece, sem saber, os interesses da China e da Rússia. As energias renováveis ​​intermitentes nos tornam altamente dependentes dos metais raros que fervilham em instalações eólicas, solares e de armazenamento e dos quais a China tem um monopólio virtual.”

“Não se trata de negar a emergência climática, é claro, mas de desenvolver tecnologias que possibilitem a transição ecológica sem passar por uma ditadura, mesmo que seja verde.”

“Seguir Greta Thunberg agravaria o aquecimento global, aumentaria o desperdício de dinheiro público, levaria a uma ditadura verde regressiva e nos colocaria à mercê da China e da Rússia. Todos os democratas liberais, todos os herdeiros de Raymond Aron devem combater as utopias mortais que ela transmite.”

Essa viagem a Nova York não é tão ecológica quanto parece

Greta Thunberg chegou ontem, dia 29, a Nova York. A famigerada viagem de barco, em 15 dias, para participar das negociações da ONU sobre o clima, falando em uma cúpula de jovens em duas datas, não é tão ecológica quanto parece.

Enquanto a garota ativista atravessa o oceano, a organização do seu deslocamento precisa de 6 pessoas que tomarão avião ida e volta. O capitão do navio onde está, assim como o conhecido yachtsman que leva a sueca e o seu pai, também pegarão avião para voltar. Além deles, 5 outras pessoas usarão avião para organizar a estadia da jovem militante, assim como os jornalistas do jornal alemão Die Welt, entre outros.

Se ela fosse normalmente a Nova York, de avião, com o seu pai, chegaria mais rápido, evitaria parte da tropa de acompanhadores e certamente economizaria esta absurda emissão de carbono multiplicada.

Até a próxima, que agora é hoje e, no fundo, penso que essa garotinha de olhos duros me irrita também pois, além de tudo que escrevi, a sua greve climática deve ser uma maneira bem esperta de cabular as aulas!