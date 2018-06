A vida sexual das estátuas

Acabo de descobrir que bonecas infláveis têm a ver com arte. Ou, mais especificamente com esculturas. Sim, porque se o potencial erótico de corpos modelados não deixa as pessoas indiferentes, isto quer dizer que elas talvez sofram de “agalmatofilia”, que é um desvio sexual bastante estranho.

“Agalma” em grego significa “escultura” e “filia”, no caso, o amor e atração sexual por estátuas. Agalmatofilia, portanto, é uma perversão que existe, mas é pouco estudada e conhecida, provavelmente porque não perturba a ordem pública e não faz mal a ninguém, exceto à própria pessoa que às vezes pode ficar um pouco traumatizada.

Pelo menos é o que conta em seu livro Sobre Agalmatofilia (Editora L’Échoppe, 2012), a formidável historiadora das ideias, de arte e da filosofia da ciência, Laura Bossi, também neurologista, especialista em epilepsia e doenças neurodegenerativas, curadora de arte e mulher de Jean Clair – pseudônimo de Gérard Régnier, igualmente curador e historiador, hoje membro da Academia francesa.

Sabemos que além da perfeição de suas formas, as estátuas dividem com amor o seu sonho de eternidade. O que não sabíamos é que há casos célebres na Antiguidade, de trocas íntimas entre elas e seres humanos, sobretudo homens. O que não deixa de ser uma boa solução, já que estátuas não têm como usar #metoo nem caçar os que as assediam.

Lembro muito bem de Jack Lang em pessoa, o ministro da cultura de Mittterrand, que vi na Bienal de São Paulo, acariciando o traseiro de uma escultura de Francisco Brennand. Foto, aliás, que saiu em todos os jornais da época. Na Folha, se não me falha a memória (“na Folha se não me falha”, me perdoe, saiu sem querer), com o título: “A mão-boba do ministro francês em visita à Bienal”.

No livro, descobrimos com surpresa o quanto de emoção, paixão e comportamentos sexuais estranhos certas pinturas e esculturas podem suscitar. Pensando bem, quem não fica embasbacado com o charme de Lady Hamilton pintada por George Romney, uma das jóias da Frick Collection que pode ser contemplada em Nova York? Até o cachorro do quadro parece magnetizado.

O importante escritor Julian Green, cuja obra foi marcada pelo homossexualismo e a fé católica, por exemplo, não pára de contar os enfeitiçamentos que sofreu olhando certos corpos masculinos em vários museus. A sensualidade e o erotismo que brotam de obras de arte, quadros e sobretudo esculturas percorrem toda a sua obra. Vale a pena reproduzir uma de suas narrativas autobiográficas, onde ele conta a sua visita ao Museu nacional de Nápoles. Mesmo porque, quando estive lá, na mesma sala, não senti nada disso. Diz ele:

“Quando eu me encontrava na sala dos bronzes pompeanos, o sangue começou a pulsar no meu corpo com uma força que me obrigou a parar (…) compreendi que eu estava no coração de uma zona proibida. Tudo que eu possuía em mim de religião batalhava para me fazer deixar aquele lugar perigoso, mas eu não me mexia. Dizer que a nudez se espalhava entre aquelas paredes é pouco: a volúpia triunfava sob todas as suas formas.”

Fascinado por uma estátua de Narciso, ele acrescenta: “Com uma felicidade misturada a horror, andei em volta desta estátua verdadeiramente infernal. Eu estava enfeitiçado como nenhum homem neste mundo. Quanto tempo fiquei lá? Não sei. O tempo não existia mais, eu me sentia lentamente transformar em outra pessoa, despertada, avisada”. E em um de seus livros, Green relata ainda um sonho no qual ele abraça uma escultura.

Penso que qualquer pessoa, mesmo sem sofrer de agalmatofilia, pode enumerar algumas obras que fazem nascer em seu coração uma emoção estética ou um sentimento erótico. Dá para imaginar o que devem sentir certos homens ou mulheres ao passearem nos Jardins do Observatório em Paris, onde está a fonte das “quatro partes do mundo”, representadas por mulheres desnudadas e formosas! Até os cavalos fazem parte do erotismo.

Para nossa felicidade existe também o oposto desta “parafilia” artística, este distúrbio psíquico igualmente chamado “pigmalionismo” em francês e espanhol (por causa do mito de Pigmalião), que é caracterizado por práticas sexuais não muito recomendáveis do ponto de vista social e estético. Até a próxima que agora é hoje, e “agalmatofilia ao contrário” é Grace Kelly, deslumbrante em Alta Sociedade (1956), filme de Charles Walters, tentando demonstrar que “não é fria como uma estátua de bronze”!

NOTA: Por uma razão que desconheço, apesar de meus esforços, duas fotos de esculturas de nús masculinos (Réplica e Estátua original de “Narciso”, no Museu de Nápoles) não aparecem na publicação deste post. Censura?

