Séries de TV

‘Glee’ terá episódio com música de Beyonce

Beyonce está com tudo nos Estados Unidos. Além de se apresentar neste domingo com as outras integrantes do trio Detiny’s Child no Super Bowl – maior evento do futebol americano – a cantora terá o seu hit “Diva” interpretado pelo elenco de Glee. No episódio “New Directions“, que vai ao ar nesta semana nos EUA,