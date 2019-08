Zezé Di Camargo, Luciano, Chitãozinho, Xororó e Leonardo animam o Altas Horas deste sábado

Um dos projetos de música sertaneja de maior sucesso, Amigos reúne Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leonardo. Para alegria dos fãs, o programa Altas Horas deste sábado, 10, será especial com esses músicos cantando seus clássicos e contando suas histórias.

Os sertanejos voltam a cantar juntos 20 anos após darem início a esse projeto. Preparem as emções, coloquem as mãos para o alto aproveitem os bons momentos cantando junto clássicos como Sinônimos, Página de Amigos, Pense em mim, Não Aprendi Dizer Adeus, No Dia Em Que Eu Sai De Casa, Tapas & Beijos e Fio de Cabelo.

Claro que não poderia ficar de fora uma homenagem a Leandro, que fazia dupla com o irmão Leonardo, e que morreu em 1988.

Sob o comando de Serginho Groisman, o Altas Horas’ vai ao ar aos sábados, após o humorístico Zorra.