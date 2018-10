Zeca Pagodinho é o convidado de Diogo Nogueira, no programa ‘Samba na Gamboa’

CONVERSA DE BAMBAS

O programa Samba na Gamboa, comandado pelo músico Diogo Nogueira, receberá nesta sexta, 19, às 21h45, na TV Brasil, o cantor e compositor Zeca Pagodinho, que mostra sucessos e conta histórias curiosas e divertidas de seus 35 anos de carreira. Entres os sucessos, Lama nas ruas, Deixa a vida me levar, Verdade e Coração em desalinho.

No cinema. Bruno Gissoni será protagonista de Reação em Cadeia, longa dirigido por Márcio Garcia, produzido totalmente no Brasil.

FAMÍLIA UNIDA

O canal Disney XD anunciou sua nova série de animação, Os Vizinhos Green. O desenho acompanha as andanças pouco convencionais do pequeno Grillo Green, um menino de 10 anos que tem aquela curiosidade natural da sua idade misturada a um grande entusiasmo. Na história, a família toda do garoto sai do campo para morar na cidade. Assim, estarão juntos sua irmã Tilly, seu pai, Bill, e sua avó, Alice. Criada por Chris e Shane Houghton, a produção terá uma pré-estreia no dia 28 de outubro, às 14h e às 20h, e estreia em 5 de novembro, com exibições de segunda a sexta, às 11h e às 18h.

NOVO DESAFIO

O documentário Ópera Aberta – Os Pescadores de Pérolas estreou esta semana no canal MAX, e pode ser conferido ainda no sábado, às 10h55, e na terça, às 20h10. Dirigido por Carlos Nader, filme acompanha o trabalho cuidadoso do cineasta Fernando Meirelles, que decidiu entrar nesse mundo da música clássica ao receber convite para dirigir essa versão da obra do compositor francês Georges Bizet, encenada no Teatro da Paz, em Belém (PA).

A ESCOLHIDA

A cantora Janet Jackson será a homenageada com o prêmio Ícone Global, no MTV EMA 2018, que será realizado no dia 4 de novembro, a partir das 17h (em um pré-show). Camila Cabello, Ariana Grande, Post Malone, Drake, Dua Lipa e Shawn Mendes estão entre os artistas com maior número de indicações.

DURA REALIDADE

Com estreia marcada para dia 22 de outubro, às 22h, no canal HBO, o documentário A Dangerous Son mostra que uma em cada 10 crianças norte-americanas sofre de transtornos emocionais graves e mais de 17 milhões já tiveram algum problema psiquiátrico. O filme acompanha três famílias desesperadas à procura de tratamento para os filhos com uma doença mental severa, enfrentando a realidade de recursos e apoio limitados.

PELOS MARES

Manual de Ondas Grandes, que estreia no Off nesta sexta-feira, às 21h30, mostra, em seis episódios, a emoção que esses loucos e corajosos esportistas sentem ao descer uma montanha de água. Reapresentação no sábado, às 13h30, domingo, às 22h, e na quarta, às 15h30.