YouTube tem conteúdo aberto e gratuito, como a série sobre educação de meninas com Michelle Obama

Ahora pode ser de aproveitar o que está disponível no YouTube, que oferece séries, documentários ou conteúdos especiais de forma aberta e gratuita. Entre as novidades, no YouTube Originals, tem o Creators for Change: Educação de Meninas, com Michelle Obama e o Girls Opportunity Alliance discutindo a questão do estado da educação das meninas de todo o mundo. Produção nos leva a entrar em contato com as realidades de países como Vietnã, Índia e Namíbia, que forma visitados pelos criadores para conhecerem de perto os programas apoiados pela iniciativa e conversam com adolescentes que superaram as adversidades para continuar seus estudos.

Tem ainda a série Justin Bieber: Seasons, com 10 episódios, um olhar cru, poderoso e íntimo do processo de criação de novas músicas de Bieber e a motivação para um novo, além de revelar bastidores da vida privada do ídolo teen. Com Whindersson – Próxima Parada, uma viagem acompanhado o humorista brasileiro em turnê mundial.

ENCONTROS E DESENCONTROS

Estreia na terça, 24, às 23h30, no FOX Premium, a série Four Weddings and a Funeral. Adaptação do filme de 1994, mostra como um grupo de amigos tenta alcançar a felicidade e o amor.

EM NOME DA ÁGUA

Domingo agora, 22 de março, é o Dia Mundial da Água, e a National Geographic preparou atrações especiais relacionadas ao tema. Destaque para Os Gigantes do Oceano, que segue pelos mares grandes animais, como as baleias. Em Resgate de Leões Marinhos, duas mulheres no México rastreiam leões-marinhos, que estão sendo mortos lentamente por redes de pesca. Tem também Paraíso SubAquático: A Defesa dos Oceanos, que conta com produção executiva de Martin Sheen. Trata-se de documentário, cheio de aventuras e com visual incrível, mostrando o nascimento do movimento global para proteger o mar. E não é só isso. O canal colocou em seu site matéria de Érico Hiller, que é fotógrafo colaborador do National Geographic, e atualmente trabalha em projeto sobre a crise hídrica ao redor do planeta.

VAMOS PULAR!

Como vem acontecendo com outros programas, o Altas Horas também teve gravações suspensas por causa da pandemia de coronavírus. Aproveitando que a atração faz 20 anos, a ideia é exibir algumas edições que marcaram essa trajetória, sempre sob o comando de Serginho Groisman. Neste sábado, 21, será vez da edição que contou com os irmãos Sandy e Junior. Dupla mostra sucessos da carreira, que fizeram parte do show comemorando 30 anos do início de carreira.

VIDA EM DETALHES

O ator Tonico Pereira é o destaque da estreia da nova temporada do programa Recordar É TV, que chega neste sábado, 21, às 20h30, à TV Brasil. Na entrevista, feita em 2000 pelo jornalista José Maurício, Tonico relembra momentos de sua trajetória.

ARTISTA INTENSO

O cantor, ator, dançarino e pintor Edy Star tem a sua história contada em Antes Que Me Esqueçam, Meu Nome É Edy Star, que estreia neste sábado, 21, às 18h45, no canal Music Box Brazil.