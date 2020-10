Xuxa grava participação na nova temporada do programa ‘Lady Night’, de Tatá Werneck

As redes sociais na sexta-feira, 2, foram agitadas por fotos da apresentadora Xuxa entrando nos estúdios da Globo. Depois de muito burburinho, a informação sobre essa visita foi divulgada. A eterna Rainha dos Baixinhos foi gravar uma participação na nova temporada do programa Lady Night.

Comandado por Tata Werneck, o late show chega à sua quinta edição, que tem a estreia programada para o dia 3 de novembro, às 22h30, no Multishow.

No episódio em questão, as duas conversaram em libras e Xuxa recordou a sua trajetória como modelo e apresentadora de programa infantil, falou sobre sua infância e teve de responder se já mentiu para alguma criança.

Claro que teve de encarar os quadros do programa, que colocam os convidados em situações complicadas, como Contradiga-se e Meu Programa Minhas Regras – respondendo nas línguas do X e, na língua do P e com pequenos arrotos.

Para a convidada especial, alguns quadros foram personalizados como Pra Minha Mãe, Pro Meu Pai e Pra Você e You Can Dance, com um desafio de danças inusitadas das duas.