Xuxa comanda novo programa musical na Record TV e diz que seu sonho é ter ‘netinhos’

A apresentadora Xuxa Meneghel acaba de voltar de férias pronta para seu novo desafio, o programa The Four Brasil, que estreia nesta quarta, às 22h30, na Record TV. Ela vai comandar esse novo reality, que é baseada em formato da israelense Armoza, produção da Endemol Shine Brasil e direção de Rodrigo Carelli.

A proposta da atração é realizar duelos de vozes, mas se diferenciando de outras produções ao começar mostrando de cara os quatro finalistas. Xuxa conta que esse estilo de programa a atraiu rapidamente, pelo “fato de ser uma batalha com resultado instantâneo que já começa com os finalistas. É bem diferente de todos os que tem por aí”, afirma a apresentadora, concluindo que os finalistas “têm o desafio de manter seus lugares na competição e assim garantir o prêmio de R$ 300 mil”.

Para avaliar os concorrentes, foi montado um júri, que conta com os cantores Aline Wirley e Leo Chaves e o produtor musical João Marcello Bôscoli. Quanto a esses nomes, Xuxa diz que a escolha se deu “com base na experiência de cada um, que têm anos de estrada e o fato de saberem julgar alguém. Admiro a história que escreveram e sou muito grata por tê-los comigo. Acho que vão se divertir”. Além do The Four Brasil, na TV, ela mantém o Geração Xuxa, na internet. Com tanto trabalho, diz que se sente realizada profissionalmente, mas afirma que “vem muita coisa boa por aí e, de resto, quero ver minha filha feliz, realizada e me dando netinhos”.