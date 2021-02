Woody Allen é o primeiro entrevistado da nova temporada do programa ‘Conversa com Bial’

O ano vai se desenhando, e temos vacina para fazer com que surja uma luz no fim do túnel. E as boas atrações na telinha já estão pipocando. Na segunda-feira, 8, estará de volta o Conversa com Bial, que começa com uma entrevista com o diretor norte-americano Woody Allen.

No bate-papo, Allen, que lançou uma biografia no ano passado, lembra momentos mais relevantes de sua trajetória profissional e não deixa de lado assuntos complicados da vida pessoal. Cineasta revela como foi esse processo de fazer essa viagem temporal, revisitando sua história e abordando os temas mais polêmicos, como a acusação de abuso sexual feito pela filha adotiva Dylan. Além disso, Allen conta sobre seu interesse por Machado de Assis e como está sendo sua rotina em Nova York.

Nessa nova temporada, Pedro Bial vai conversar ainda com a atriz Susana Vieira e a cantora Gal Costa, entre outros convidados internacionais.