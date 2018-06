William Shatner, o eterno capitão Kirk, parabeniza Tom Ellis pela retomada de ‘Lucifer’

O elenco da série Lucifer, cancelada pela Fox mas muito bem resgatada pela Netflix, comemorou muito esse suado retorno. Essa mudança de rumo ocorreu graças a uma forte campanha dos fãs pelas redes sociais, que incansavelmente pediram que o seriado não acabasse.

E foi por meio dessas mesmas redes que Tom Ellis, o Lucifer, se manifestou e também recebeu apoio de outros astros, que pelo visto acompanharam a luta para manter a série viva. E um dos nomes que já havia mostrado gostar da série é o eterno capitão Kirk, William Shatner.

Ainda sem data confirmada para essa quarta temporada, Lúcifer pode ser vista aqui no Brasil pela Netflix, que tem as duas primeiras. Já a terceira, o público confere no canal Universal.