‘Verão 90’, nova trama das 7h, acompanha trajetória de trio infantil de sucesso

Verão 90 é a próxima novela das sete, da Globo, uma comédia romântica escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral, colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão e Luciane Reis. Na primeira fase da história, os pequenos Jerônimo (Diogo Caruso), Manuzita (Melissa Nóbrega) e João (João Bravo) formam a Patotinha Mágica, um grupo infantil de sucesso estrondoso.

Já na fase adulta, isso nos anos 1990, os personagens serão vividos por Jesuíta Barbosa, Isabelle Drummond e Rafael Vitti. Também no elenco, Claudia Raia e Dira Paes.

Verão 90 tem direção artística de Jorge Fernando e previsão de estreia para início de 2019.

PARA ‘MARATONAR’

A Netflix anuncia algumas séries que estreiam agora em novembro. No dia 2, a aguardada sexta temporada de House of Cards começa, trazendo Claire Underwood (Robin Wright) com a missão de dar continuidade ao legado de sua família após a queda do marido Frank Underwood (Kevin Spacey). Depois, chega a segunda temporada de The Sinner, no dia 9, com a volta do problemático detetive Harry Ambrose, interpretado por Bill Pullman. Também no dia 9, estreia a animação brasileira Super Drags. E, na segunda semana do mês, o público poderá conferir a quarta temporada de Narcos, que traz no elenco os atores Diego Luna e Michael Peña, no dia 16, e, no dia 30, tem a primeira temporada da série Baby, que é baseada em história real, que mostra a vida de vários estudantes de Parioli, em Roma.

SEM PARADA

Na próxima semana, especificamente no dia 31, às 21h30, estreia no Canal Off a série Nalu Pelo Mundo de Bike. Após acompanharmos as aventuras da família da pequena Nalu por vários locais do mundo, agora vamos vê-los em uma nova aventura. Desta vez, vão percorrer parte da Europa usando bicicleta elétrica. Eles saem de Bordeaux, na França, passam pela Espanha, pelos Países Bascos, e encerram em Portugal. Agora, eles vão encarar novos desafios, que exigem bom preparo físico e mental, pois terão de pedalar por longas distâncias.

LUTA PARA SOBREVIVER

O Profissão Repórter, que vai ao ar nesta quarta-feira, 24, logo após o futebol, vai mostrar o problema da falta de recursos e investimento em pesquisas no Brasil. A equipe do programa mostra o dia a dia dos cientistas que lutam para continuar na área da pesquisa no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, o repórter Guilherme Belarmino mostra o esforço de funcionários e voluntários do Museu Nacional.

EMISSORA OFICIAL

A TV Gazeta é a nova parceira da CBV para as transmissões dos jogos da Superliga de Vôlei 2018/2019. A partir de dezembro, a emissora vai exibir, aos sábados e domingos, jogos da liga masculina e feminina.