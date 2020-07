Veja como estão os atores do filme ‘Uma Linda Mulher’, que completa 30 anos

Lançado nos cinemas brasileiros em 27 de julho de 1990, Uma Linda Mulher marcou época e até hoje não há quem não tenha visto o filme mais de uma vez na vida. Dirigido por Garry Marshall, se transformou em das comédias românticas de maior sucesso, de público e de bilheteria, ao contar uma história de amor e entre a prostituta Vivian (Julia Roberts) e o magnata Edward (Richard Gere).

Muitas são as curiosidades sobre o filme, como o fato de ter sido usado dublê de corpo para Julia Roberts mas cenas mais quentes, em que aparece com pouca roupa, a imagem que aparece é de Shelley Michelle, inclusive a imagem do pôster, que teve a sobreposição do rosto de Julia no corpo de Shelley. Outra curiosidade interessante é que o colar que Julia Roberts usa na sequência da ópera valia 250 mil dólares, o que fez o dono da joalheria que emprestou a peça enviar seguranças para ficar constantemente atrás do diretor durante a filmagem. Sabia que a música que Edward toca no piano foi composta por Richard Gere?

Após 30 anos, Uma Linda Mulher se mantém como uma deliciosa comédia romântica, que vale sim ser vista mais de uma vez. E, depois desse tempo todo, veja como estão alguns dos atores da trama.

Julia Roberts/ Vivian Ward

Richard Gere/ Edward Lewis

Jason Alexander/ Philip Stuckey

Laura San Giacomo/ Kit De Luca

Elinor Donahue/ Bridget

Hector Elizondo/ Barney Thompson