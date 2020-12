Últimos capítulos da novela ‘Amor Sem Igual’, da Record, foram gravados durante a pandemia

Como todas as novelas recentes, que tiveram de brecar as gravações, Amor Sem Igual, da Record TV, também precisou parar por causa da pandemia. No entanto, retomou os trabalhos e conseguiu terminar o folhetim, que terá o último capítulo exibido no dia 18 de janeiro. Escrita por Cristianne Fridman e com direção-geral de Rudi Lagemann, a novela tem mantido o segundo lugar na audiência tanto em São Paulo quanto no Rio.

Para voltar às gravações, todos os cuidados foram tomados, como afirma Day Mesquita, a protagonista da trama, a Poderosa (na foto com Françoise Forton). “Antes de retomarmos, recebemos um protocolo extenso de cuidados e mudanças na nossa rotina”, conta a atriz, revelando que o complexo dos estúdios foi reformulado para segurança de todos.

Além disso, a realização de exames, o uso de máscara e todo o equipamento de proteção, e ainda a medição da temperatura na entrada foram práticas implantadas. “As cabines de maquiagem e troca de figurino foram adequadas de forma que o uso fosse feito individualmente.” Nos primeiros dias de gravação, diz a atriz, foi como uma adaptação mesmo, tudo precisava ser pensado, lembrado, afinal os cuidados aumentaram bastante. “Mas no decorrer dos dias esse processo foi se tornando um hábito.”