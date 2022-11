Último show de Milton Nascimento será transmitido ao vivo pelo Globoplay

Um ano de muitas emoções. Além das perdas doídas, como de Gal Costa, 2022 ficará marcado por celebrar grandes nomes da música brasileira, que chegaram, e muito bem, aos 80 anos de idade. Começamos com Gilberto Gil, depois veio Caetano Veloso, neste sábado, 12, será a vez de Paulinho da Viola. E teve também Milton Nascimento, que comemora a data se despedindo dos palcos. Mas avisa, “não vou parar com a música”, para nossa alegria. E será neste domingo, 13, que o cantor e compositor fecha o ciclo com o último show A Última Sessão de Música, que terá transmissão ao vido, a partir de 19h, pelo Globoplay.

A aguardada apresentação, com duas horas de duração e disponível para não-assinantes logados, informa a operadora, será no estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG) e terá duas horas de duração. O público de casa poder ver o show de vários ângulos, pois haverá 13 câmeras espalhadas pelo estádio. Esse momento tão especial vai integrar um documentário que está em produção para o Globoplay.

Com cenários da dupla OSGEMEOS, o show A Última Sessão de Música, com o qual Milton Nascimento deixa os palcos, conta com direção geral de Augusto K. Nascimento. Para a turnê, o cantor usou figurinos criado pelo estilista Ronaldo Fraga. A direção musical é do maestro Wilson Lopes.

Após a exibição ao viso, o Globoplay manterá o show disponível para assinantes por três meses na plataforma.