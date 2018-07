Última temporada de ‘Game of Thrones’ vai estrear no primeiro semestre de 2019

Os fãs de Game of Thrones há muito tempo esperam a confirmação de quando os episódios da oitava e última temporada da série irão ao ar. Apesar de ainda não haver uma data definida, o canal HBO ao menos assegurou que os capítulos finais da saga começam a ser exibidos ainda no primeiro semestre do ano que vem.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 25, pelo presidente de programação da companhia, Casey Bloys, num evento da Associação de Críticos de Televisão dos EUA, de acordo com a revista Entertainment Weekly.

Com exceção da sétima, que começou a ir ao ar em julho do ano passado, todas as temporadas de Game of Thrones estrearam na HBO em março ou abril. A oitava e última, cujas gravações se encerraram há algumas semanas, terá seis episódios, que devem ter uma duração maior que os exibidos em temporadas anteriores.

++ Atriz anuncia fim das gravações de ‘Game of Thrones’

Além de falar sobre a série mãe, o presidente de programação da HBO também revelou novidades sobre as produções derivadas de Game of Thrones que estão sendo planejadas. Apesar de algumas reportagens afirmarem que as gravações começariam em outubro deste ano, Bloys afirmou que as câmeras só devem começar a rodar no início do ano que vem, quando um diretor e o elenco forem definidos.

As novas séries devem ser ambientadas em diferentes períodos de tempo antes dos acontecimentos de Game of Thrones.