TV Cultura vai retomar produção de programas de qualidade para o público infantil

A TV Cultura terá novos projetos e programas neste ano. Entre eles, a criação do Jornal da Ciência, que terá como objetivo colocar em foco o setor científico brasileiro. Águias da Cidade chega para acompanhar o cotidiano do Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O esporte ganhará mais espaço com o Hora do Esporte. Na área cultural, o Talentos vai revelar destaques do teatro musical, com apresentação de Jarbas Homem de Mello. Terá ainda o Festival de Música Brasileira. Outro destaque será o Influências do Brasil, com o coreógrafo Ismael Ivo, além do Periféricos, sobre cultura hip-hop. Outra novidade será o Contraponto, comandado por João Marcello Bôscoli. Uma das apostas da emissora é a série O Menino do Caixote Azul, dedicado ao público infantil. Outra produção que promete agradar será o Docs Modernistas, sobre consagrados nomes desse movimento, como Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade.

NO STREAMING

Indicado para o Oscar de melhor filme, o coreano Parasita é um dos destaques de fevereiro da plataforma Now, que chega no dia 27. Mas, antes dele, vamos conferir, já nesta quarta, 5, Downton Abbey, Link Perdido, Ford Vs. Ferrari e Cores da Justiça. No dia 13, será a vez de Doutor Sono, que é a sequência do clássico O Iluminado. Dia 19 tem Carcereiros e, no dia 26, As Golpistas, com Jennifer Lopez.

MÚSICA E DIVERSÃO

O TVZ ao Vivo desta quarta, 5, será apresentado por Melim e, na quinta, 6, será a vez de Jerry Smith. Atração vai ao ar às 19h, no Multishow.

TRABALHO E LAZER

Tem novidade chegando nesta quarta, 5, ao canal Off. Trata-se da estreia da série Jornada Dupla, que mostra empresários que conseguem unir a vida profissional com seu amor pelo esporte. Dez profissionais vão provar que, apesar da correria do dia a dia, é possível levar uma vida conectada com a natureza, o que ajuda até na tomada de decisões importantes no trabalho, além de ser uma forma de aliviar as tensões. Atração, com direção de Alex Miranda, será exibida às 21h30.

MÊS QUE VEM

Estreia em 4 de março, às 23h, no Universal TV, a série FBI: Most Wanted, criação de René Balcer. Protagonizada por Julian McMahon, Kellan Lutz, Keisha Clark-Hughes, Nathaniel Arcade e Roxy Sternberg, é derivada de FBI. Novo seriado acompanha a Força-Tarefa, responsável pela captura dos criminosos mais procurados. No primeiro episódio, a busca por um médico, que é acusado pela morte de sua mulher.

‘Gênesis’. Eduardo Speroni e Caio Manhente serão Caim e Abel, respectivamente, na nova novela da Record TV. Com estreia prevista para abril, conta com direção-geral de Edgard Miranda.