TV Cultura faz homenagem ao centenário da escritora Tatiana Belinky

Um dos maiores nomes da literatura infantojuvenil, a escritora Tatiana Belinky nasceu dia 18 de março de 1919 em São Petersburgo (antiga Petrogrado), na Rússia. Para o Brasil veio ainda criança, aos 10 anos, e aqui ficou até sua morte, em 15 de junho de 2013.

Autora de mais de 200 obras, como Coral dos Bichos, O Grande Rabanete, O Livro das Tatianices e Transplante de Menina, Tatiana também foi tradutora e fez algumas adaptações, entre elas Simbad e Os Marujos e Aladim e a Lâmpada Maravilhosa.

Para homenagear seu centenário, a TV Cultura preparou dois programas, o Especial Tatiana Belinky – A Menina Trança Rimas, que vai ao ar neste domingo, às 15h30, e uma edição especial do Quintal da Cultura, na segunda-feira, 18, às 11h15 e 17h15.

Em Especial Tatiana Belinky – A Menina Trança Rimas será exibida uma reedição do episódio de Teatro Rá-Tim-Bum dedicado a autora, que foi ao ar originalmente em 2009.

Já no Quintal da Cultura – Especial Tatiana Belinky, dia exato do nascimento da escritora, os personagens do programa se preparam para uma reunião no fã-clube de Tatiana Belinky. Mas o sumiço de algo muito importante a faz se atrasar para o evento.

Especial Tatiana Belinky – A Menina Trança Rimas

Exibição: Domingo (17/3), às 15h30

Na TV Cultura e no app Cultura Digital

Quintal da Cultura – Especial Tatiana Belinky

Exibição: Segunda, às 11h15 e às 17h15

Na TV Cultura e no app Cultura Digital