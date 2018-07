‘Trapped’ é uma série de suspense vinda da Islândia que merece atenção

Entre as infindáveis séries disponíveis no catálogo da Netflix, eis que surge a produção islandesa Trapped. Mas não espere ver algo no estilo americano, não. Tem um ritmo diferente, mas é cheia de mistério, com bons elementos de suspense. Trata-se de uma trama policial, passada em uma paisagem inteiramente branca por causa da neve constante, um frio de doer os ossos. O início parece não ter muito a ver com o rumo da história, ledo engano, claro, terá tudo a ver.

Assim, em uma pequena cidade do interior da Islândia, onde reina a calma e que os habitantes se conhecem desde muito tempo, vemos, logo nos primeiro momentos, um jovem casal que decide namorar em um prédio abandonado de uma velha fábrica. Mas a felicidade e alegria dos dois termina tragicamente, quando o local é tomado por um incêndio, a menina morre e rapaz passa a ser visto por todos como o responsável pelo ocorrido.

Um salto no tempo, sete anos se passam, as pessoas retomaram suas vidas. No entanto, certo dia o chefe de polícia local Andri (Ólafur Darri Ólafsson) e seus auxiliares são pegos de surpresa com o aparecimento de um torso masculino, com várias marcas de facadas, que é encontrado por pescadores no gélido rio.

É aí que a trama começa a esquentar, pois esse fato levará a uma investigação que afetará as relações pessoais e alterará a rotina da pacata cidadezinha. No decorrer da trama, vamos acompanhar não so o trabalho policial, mas veremos também o lado pessoal de cada um, com seus conflitos familiares, amorosos e profissionais.

Vale conferir a série, que tem somente dez episódios.

**

O Discovery Home & Health estreia nesta quinta, 12, às 21h25, uma nova temporada de Irmãos à Obra: Compra e Venda. Comandado pelos gêmeos Drew e Jonathan Scott, o programa tem por objetivo auxiliar famílias que querem trocar de casa. Para isso acontecer, contam com mãozinha da dupla, que promove reformas para conseguir um valor melhor no imóvel.