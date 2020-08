Trailer de ‘Enola Holmes’ tem mistério e humor, com Millie Bobby Brown como irmã de Sherlock

A Netflix divulgou o primeiro trailer oficial do filme Enola Holmes, que traz Millie Bobby Brown interpretando a irmã de Sherlock Holmes. A estreia está marcada para o dia 23 de setembro.

Dirigido por Harry Bradbeer e baseado na série de livros de Nancy Springer, longa mostra Enola Holmes em uma misteriosa aventura, com a garota se apresentando à altura do irmão famoso Sherlock, que é vivido por Henry Cavill. A história se passa na Inglaterra de 1884, com o mundo sinalizando para mudanças importantes.

E, no dia do seu aniversário de 16 anos, Enola será pega de surpresa com a notícia de que sua mãe, vivida por Helena Bonham-Carter, desapareceu. Mas, eis que antes de sumir, ela deixou desapareceu, presentes enigmáticos.

Agora, a jovem Enola ficará sob os cuidados dos seus irmãos Sherlock (Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), e será mandada para uma escola de etiqueta, o que não agradará em nada a menina, que sempre foi criada de uma forma muito livre. Claro que não irá se conformar e vai escapar no lugar, dando um jeito de fugir e partir em busca de sua mãe.

Em seu caminho, a garota ficará diante de um mistério envolvendo um jovem lorde fugitivo (Louis Partridge). Enola acaba descobrindo uma conspiração que pode alterar o curso da História e se transforma em uma investigadora de respeito capaz de superar seu famoso irmão.