Trailer da sexta temporada de ‘The Blacklist’ mostra Reddington traído e preso; assista

A data da estreia aqui no Brasil ainda não foi divulgada, mas saber que já vai começar a exibição nos Estados Unidos pode ser um alento para os fãs da série The Blacklist. Pois a aguardada sexta temporada da atração da NBC terá início por lá logo no começo do ano, nos dias 3 e 4 de janeiro, com um total de 22 episódios. E agora a emissora divulgou o primeiro trailer dessa nova fase da série, mostrando que

E, com todas as reviravoltas do final da quinta temporada, fica difícil não estar na expectativa com o que virá por aí. Afinal, como ficará essa relação entre a agente do FBI Elizabeth Keen (Megan Boone) e o mais procurado criminoso Raymond ‘Red’ Reddington (James Spader)? Pelas redes sociais, o que se vê é uma torcida muito grande para vê-los em paz. Que seja!