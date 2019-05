Tom Ellis diz que todos foram surpreendidos pela força da série ‘Lucifer’ perante os fãs

Pedro Rocha

ESPECIAL PARA O ESTADO

Após três temporadas, a série Lucifer, que mostra o diabo, em pessoa, na Terra, foi cancelada pela Fox. O que nem os protagonistas imaginavam é que a série tinha forte base de fãs, que imediatamente começou campanha nas redes sociais para que a série fosse salva. Deu certo. A Netflix resgatou a produção que está agora em sua quarta temporada, e com o elenco original, mas com algumas novidades.

“Eu acho que, estranhamente, a Fox cancelar a série foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para nós”, afirmou o astro da série, o ator britânico Tom Ellis, ao jornal inglês Express. “Eu não acho que nós sabíamos, ou mesmo que a Fox sabia, quão popular a série é.”

Em Lucifer, o diabo se envolve, romanticamente, com a detetive Chloe Decker (Lauren German). Por ela, Lucifer quase se torna humano, mas ao final da terceira temporada ela descobre que, de fato, ele é o próprio Satã. A nova temporada da série, na Netflix, vai começar nesse ponto.

De acordo com um dos criadores, Ildy Modrovich, em entrevista à revista Entertainment Weekly, a principal mudança nessa fase é que o foco será mais a mitologia do que aspectos padrões. “E fomos além – nós vemos um pouco do corpo de Tom Ellis e há um pouco mais de violência, ou pelo menos o lado obscuro das coisas.”

A parte mitológica ficará por conta de uma nova personagem que vai entrar na história: Eva – sim, a Eva do Paraíso, que será vivida por Inbar Lavi. E ela volta para a Terra para buscar Lucifer, o homem por quem ela se apaixonou muitos anos antes.

Segundo Tom Ellis, a temporada vai mostrar Lucifer dividido entre ser o demônio ou se tornar um homem bom, algo que ele quase conseguiu com a ajuda de Chloe. Já a atriz Lesley-Ann Brandt, que vive a personagem Mazikeen, revelou que os fãs “vão morrer com o final”, brincou. “O humor está lá e fica cada vez mais soturno, mais do que era permitido numa série de TV aberta.”

A Netflix ainda não revelou se pretende fazer mais temporadas da série que é baseada em quadrinhos da DC Comics. Mas, pelo menos, a atriz Aimee Garcia, que vive a personagem Ella Lopez, acredita que sim. “Acho que vamos ter as temporadas cinco e seis”, disse.