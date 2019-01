‘Titãs’, nova série da DC Comics, estreia na Netflix; veja outras notícias da telinha

JOVENS PODEROSOS

Entra nesta sexta, 11, no catálogo da Netflix, a primeira temporada da nova série da DC Comics, Titãs. Com 11 episódios, o seriado reúne os jovens super-heróis Mutano (Ryan Potter), Ravena (Teagan Croft), Robin (Brenton Thwaites) e Estelar (Anna Diop).

DENTRO DA HISTÓRIA

O canal National Geographic estreia no dia 19 a série Valley of the Boom. Feita em oito episódios, mostra o Vale do Silício na década de 1990, contando a história do Netscape (primeiro navegador comercial), theglobe.com (rede social) e Pixelon (precursor do YouTube). É uma mistura de doc com ficção produzida pela Arianna Huffington.

HORA DOS PRÊMIOS

Depois do Globo de Ouro, a TNT fará a exibição do Critic’s Choice Awards, que será realizado no domingo, 13, a partir das 22h. Comando e comentários de Michel Arouca e Bruna Thedy.

BOM DE PAPO

Dedé Santana é o convidado do primeiro encontro da série Em Primeira Pessoa, do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (Rua Dr. Plínio Barreto, 285, 4.º andar), que será realizado no dia 18, das 19h30 às 21h. O ator, diretor, palhaço e humorista participa do projeto, em que conversa com o público sobre vida e carreira. A mediação será do jornalista Rafael Spaca.

CHEGANDO A HORA

Clima quente. Diego (Sergio Malheiros) e Larissa (Marina Moschen) têm personalidades e estilos. Ainda assim, vão se apaixonar em Verão 90, próxima novela das 7, que estreia no dia 29.

NOVO PROJETO

Marcelo Tas vai estrear em março uma nova série no Discovery, chamada Batalha Makers Brasil. Trata-se de um reality com competidores na área de robótica, inovação, programação que vão disputar o prêmio de quem é o melhor “maker” do País.

HORA DO ESPORTE

A programação de janeiro do SporTV traz boas novidades. No dia 21, Glenda Kozlowski estreia apresentando o Tá na Área, em companhia de Fred Ring. No mesmo dia, começa o Fala Muito, comandado por Lucas Gutierrez. No dia 27, estreia o programa Boleiragem, apresentado por Roger Flores. Tem ainda o Acabou a Brincadeira, que entra no lugar do É Gol, a partir do dia 28, com Carlos Cereto. E, por fim, tem o Grande Círculo, que conta, mensalmente, com seis entrevistadores, comandados por Milton Leite.

SUSPENSE E DRAMA

Novas séries estão chegando à TNT. Nesta sexta, 11, às 20h45, é a vez de Falco, que conta a história de um detetive que tem uma vida tranquila com sua família, mas leva um tiro, fica em coma e só acorda 23 anos depois. Já no sábado, 12, às 22h, estreia A Midnight Texas, um drama sobrenatural em que um poderoso médium chega em uma remota cidade, guiado pelo espírito da avó. (COM ADRIANA DEL RÉ)