‘Titãs’, da Netflix, é quase uma mistura de Vingadores com X-Men, mas é adorável

SÉRIE IRADA

Estreou há pouco tempo na plataforma da Netflix a série Titãs, que mal chegou e já tem uma segunda temporada confirmada. Vale a pena dar uma olhadinha na atração, que traz um grupo formado pelos justiceiros Robin (Brenton Thwaites), Estelar (Anna Diop), Mutano (Ryan Potter), Ravena (Teagan Croft) e a dupla Columba (Minka Kelly) e Rapina (Alan Ritchson). Nessa primeira temporada, que tem 11 episódios, acompanhamos a formação dessa trupe, e como vão se unir para combater criminosos. Legal ver o Robin sem o Batman, uma das histórias que compõem a trama.

BATE-BOLA

O ator Alexandre Nero é o convidado do programa Fala Muito desta sexta-feira, 25, às 16h20, no SporTV, na estreia do quadro Aleatório. Em bate-papo bem-humorado com o apresentador Lucas Gutierrez, Nero fala sobre as relações existentes entre a vida de um artista e a de um atleta.

ANTES DO OSCAR

Após a divulgação da lista dos longas indicados para o Oscar 2019, os canais Telecine vão exibir uma série de filmes que estão concorrendo ao prêmio de cinema. Entre os longas, Bohemian Rhapsody, Infiltrado na Klan, O Primeiro Homem, O Retorno de Mary Poppins, Duas Rainhas, No Coração da Escuridão, WiFi Ralph – Quebrando a Internet. No Telecine Play, já está disponível Vingadores – Guerra Infinita, e em breve chegam Um Lugar Silencioso e Han Solo – Uma História Star Wars.

ALTOS VOOS

Na terça-feira, 22, foi lançada em Miami, a minissérie Jugar con Fuego, adaptação de Amores Roubados, de George Moura e exibida pela Globo no Brasil em 2014. O autor participou do evento de lançamento junto com o ator Marcelo Serrado e também José Luiz Villamarim, autor e diretor da obra original, e Silvio de Abreu, diretor de Dramaturgia da Globo. A obra original já foi licenciada para mais de 50 países, como Argentina, Colômbia, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Chile, Ucrânia, Venezuela, Jordânia, Paraguai, Egito.

EM FEVEREIRO

O canal Warner terá algumas novidades no mês de fevereiro, entre elas, a estreia da série Mal Me Quer, no dia 7, às 19h35. Na trama, o casal Marcel (Felipe Abib) e Olívia (Júlia Rabello) tem a ideia de se divorciar, mas a intenção da dupla é salvar os bens da família da falência. Mas o plano sai um tanto diferente do planejado. Ao inventarem falsos motivos para justificar a separação, eis que descobrem razões reais que os leva a repensar a relação. No elenco, Klara Castanho, Lipe Volpato, Chiara Scalett e Angela Dippe.

Em momento descontraído, do diretor Daniel Filho com a produtora artística Cris Damato e a atriz Thalita Carauta, no set do longa inspirado em livro de Luiz Alfredo Garcia-Roza, com produção da Lereby.

Diferentemente do romance original, o filme traz uma policial como parceira de trabalho do detetive Espinosa (Lázaro Ramos). “Fizemos adaptações no roteiro, afinal, muita coisa mudou nestes 22 anos. A participação de mulheres na polícia é um exemplo”, comenta o diretor.