Tiago Abravanel é um dos dubladores da série ‘Nivis: Amigos de Outro Mundo’, da Disney Junior

O ator Tiago Abravanel será um dos dubladores da série Nivis: Amigos de Outro Mundo, da Disney Junior. Tiago fará a voz do curioso Baldo, pai na família Nivis. A estreia está prevista para o segundo semestre.

Na história, os Nivis são uma família do planeta Nivilux que, por acidente, chegam à Terra ao bater em um pouso forçado contra o quarto do Felipe, um escritor e desenhista que mora junto com sua filha, Isabella, na casa de seu pai, Amadeo. Para os Nivis, o desembarque inesperado na Terra irá trazer aventuras tão inesperadas como divertidas. Para a família do Felipe, e os vizinhos do prédio onde ele mora, a chegada desses novos amigos de outro mundo também será uma experiência caoticamente divertida, ao mesmo tempo em que aportará valiosas lições sobre a convivência com aqueles que são diferentes.

VEM AÍ 2019

A Globo anunciou suas atrações para este ano. Aqui, as que chegam em abril. Na segunda, 1.º, entra no ar Viver do Riso, série documental apresentada por Ingrid Guimarães, que traz depoimentos de grandes nomes do humor. Na terça, 2, estreia a novela das 18h, Órfãos da Terra. Dia 9, volta o Conversa com Bial. Dia 13, o Zorra retorna à grade. Dia 16, estreia a minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora. Dia 16, a atração é Malhação – Toda Forma de Amar. Dia 17, Caco Barcellos volta com seu Profissão Repórter. Dia 20, o Zero 1 chega sob o comando de Tiago Leifert. Dia 21, Márcio Garcia retorna com o Tamanho Família. E o Campeonato Brasileiro terá seu espaço no dia 28.

UM BRINDE AO VINHO

A TV5 Monde apresenta nesta quarta, 27, às 12h50, o documentário Châteaunef-du Pape, a História de um Sucesso. Dirigido por Vincent Hérissé e Éric Erastostène, o filme conta a história do vinho Châteauneuf-du-Pape, que vem de um vilarejo campestre com 2500 moradores. A obra mostra como esse vinho é apreciado mundialmente e que está na carta dos melhores restaurantes e nas enotecas.

FORA DA ÁREA

A Amazon anuncia uma nova série Prime Original, El Presidente, que é composta por oito episódios. Inspirada em personagens reais, a produção explora o escândalo de corrupção envolvendo o mundo do futebol, em 2015, conhecido como Fifa Gate. A série, que entrará em produção este ano, será dirigida pelo diretor e roteirista vencedor do Oscar Armando Bo. No elenco, Andrés Parra e Paulina Gaitán.

BRIGA DE GRANDES

O canal Max Prime avisa que, no dia 10 de maio, às 23h, chega à sua grade a série Warrior, que é ambientada em um bairro chinês de San Francisco. Baseada em manuscritos de Bruce Lee, a produção tem dez episódios e se passa na época dos brutais confrontos entre as famílias líderes do crime organizado chinês, conhecidas como Tongs.

STREAMING SONORO

Nesta quarta, 27, a plataforma de streaming de música Tidal lança um vídeo exclusivo sobre o rapper brasileiro Rincon Sapiência, que traz os bastidores de seu show e o próprio músico contando curiosidades de sua visão como cantor, e relatos de situações particulares que lhe renderam experiências únicas.

FORÇA FEMININA

Um dos grandes nomes do surfe feminino, Silvana Lima é a convidada do Olhar espnW, programa que vai ao ar nesta quarta, 27, às 19h, no ESPN Extra. A entrevista terá transmissão simultânea da plataforma digital WatchESPN. Integram a bancada da atração Marcela Rafael, Vivian Mesquita e Flavia Delaroli.