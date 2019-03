‘The Shop’, série da HBO que debate esportes, tem apresentação de LeBron James e Maverick Carter

Vem aí The Shop, série original da HBO feita em colaboração com o jogador de basquete LeBron James e a empresa de mídia digital Uninterrupted. A apresentação será feita pelo próprio LeBron e por Maverick Carter, que promovem conversas e debates com esportistas ou amantes de esporte, como Snoop Dogg e Draymond Green. A partir do dia 29, todos os episódios de The Shop estarão disponíveis na HBO GO.

FORÇA DA ARTE

Formado em história da arte pela Universidade de Cambridge, o ator Eddie Redmayne vai apresentar o documentário A Arte da Guerra, que será exibido nesta terça, 26, à meia-noite, com reprise na quarta, 27, às 7h30 e 16h, no canal Arte 1. Dirigida por Margy Kinmonth, a produção procura mostrar como conflitos e guerras servem de estímulo para criações artísticas, usando como base obras de pintores como Paul Nash, Stanley Spencer, John Singer Sargent, Henry Tonks e David Bomberg.

OBSERVANDO O ARTISTA

Estreia nesta terça, 26, às 18h, no Canal Brasil, a série documental Atelier do Artista, de Luiz Carlos Lacerda. Na obra, o diretor faz um mergulho nas oficinas de criação de quatro artistas plásticos brasileiros, Aquila Luiz, Júlio Paraty, Lúcia Vilaseca e Paiva Brasil. A ideia é descobrir inspirações e detalhes dos seus processos criativos. Reapresentação na sexta, 29, mesmo horário.

PROCESSO CRIATIVO

O destaque do canal Curta! desta terça, 26, às 23h, é a série Onde Nascem as Ideias, com o episódios com Juçara Marçal. Com direção de Carolina Sá, filme apresenta o processo de busca da voz e das vozes da cantora e criadora Juçara Marçal. Haverá reapresentação na quarta, às 3h e às 17h, quinta, às 11h, e sábado, às 21h30.

SUCESSO MERECIDO

O sucesso da animação Irmão do Jorel no Cartoon Network se repetiu nas salas de cinema no fim de semana. A Edição Especial Alucinante, que reúne alguns episódios da série, foi exibida dentro do projeto Cine Cartoon e fez, sábado, 23, e domingo, 24, o total de 11.800 espectadores, em apenas 30 salas Cinemark, sendo o 9.º filme mais assistido de toda a rede no fim de semana. Por isso mesmo, haverá nova exibição de Irmão do Jorel – Edição Especial Alucinante, dias 30 e 31 de março, em salas da rede Cinemark.

MUDAR É BOM

A TV Gazeta anunciou algumas alterações em sua programação no mês de abril. Entre elas, o programa Todo Seu, comandado por Ronnie Von, que passa a ser exibido ao vivo, a partir do dia 1.º, às 13h30.

PAPO DE SALOON

‘Tá no Ar’. Nesta terça, 26, o xerife Wyatt Earp (Marcius Melhem) recebe Tonto (Welder Rodrigues) e Jesse James (Márcio Vito) para falar sobre os últimos acontecimentos do Velho Oeste.