‘The Head’ e outras quatro séries de suspense para assistir e não se arrepender

Uma aventura com muito suspense nas terras geladas do Polo Sul é o que revela a série The Head: Mistério na Antártida, que está disponível no catálogo do Globoplay. Para quem gosta do gênero e está habituado a assistir a esse tipo de produção, provavelmente vai matar a charada bem rapidinho, pois a trama, apesar de engenhosa, facilita a dedução de alguns pontos. Mesmo assim, a tensão é grande e faz o espectador querer chegar logo ao final. É daquelas que a gente assiste em um dia, sem muito esforço.

Em uma base internacional de pesquisa, um pequeno grupo com pessoas de nacionalidades diferentes chega para passar os seis meses do período de inverno. Isso significa, ficar esse período sem ver a luz do dia. Após se despedirem da equipe de verão, todos entram na estação de pesquisa Polaris VI para iniciar essa longa noite polar.

Até aí, tudo bem. Alguns já se conhecem e outros vão se apresentar aos demais. Passado o tempo, o comandante Johan Berg (Alexander Willaume) está de volta à estação, mas sua preocupação é grande, pois já faz um bom tempo que a comunicação com a Polaris VI foi interrompida. Pior: os membros do grupo de inverno começam a aparecer mortos.

E aqui, outras séries que vão fazer você ficar grudado na telinha, confira:

The Alienist

A segunda temporada da série The Alienist, que tem o subtítulo O Anjo das Trevas, chega nesta quinta, 22, ao catálogo da Netflix. A expectativa é grande, pois a primeira temporada foi bem intensa, com a história de um serial killer. A trama se desenvolve na Nova York de 1896 e traz a investigação feita pelo psicólogo Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), conhecido como alienista, que é um especialista em lidar com pessoas que sofrem de doenças mentais. Ele conta com a ajuda do ilustrador do The New York Times John Moore (Luke Evans) e da secretária do delegado, Sara Howard (Dakota Fanning). Para a nova temporada, vamos acompanhar agora Sara, que tem a sua própria agência de investigação, e precisará de ajuda para encontrar a filha do cônsul-geral da Espanha.

Bom Dia, Verônica

Série brasileira que vem conquistando o público e está disponível na Netflix, Bom Dia, Verônica é um verdadeiro jogo de gato e rato. Uma adaptação do livro homônimo da criminóloga Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes, produção mostra uma caçada a um serial killer, nessa corrida contra o relógio, Verônica (Tainá Müller), escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo, que parte em uma caçada arriscada e enigmática. Com direção de José Henrique Fonseca, trama é recheada de mistério, com um ritmo que te prende do começo ao fim. Com atuações marcantes, série revela situações do cotidiano brasileiro, como é o caso da violência doméstica. São pessoas mostrando que o ser humano é complexo o bastante para mostrar suas várias facetas, as boas, as más e as terríveis.

How To Get Away With Murder

Protagonizada por Viola Davis, a série How To Get Away With Murder se passa no ambiente de uma universidade, na Filadélfia. É ali que a professora Annalise Keating (Viola) seleciona cinco de seus melhores alunos, que terão a sorte de estagiar em sua empresa, o que significa contribuir de alguma forma para os casos que ela defende nos tribunais. E esses casos incluem acusados por assassinatos. Serão aulas constantes de como livrar os clientes das acusações, e isso, sem ter limites na hora de encontrar argumentos. Além de acompanharmos as diversas reviravoltas no trabalho de Annalise e seus assistentes, há ainda as histórias paralelas, e as pessoais, que ajudam a complicar a trama. E não se engane com o que está vendo, nem sempre é o que parece. Está na Netflix.

Big Little Lies

Inspirada no livro da escritora australiana Liane Moriarty, a série Big Little Lies tem pontos fortes em seu favor, a começar pelo elenco, que conta com Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz e Meryl Streep. Trama mostra algumas mulheres, mães de crianças pequenas, que têm uma vida tranquila e perfeita, pelo menos é o que parece ser. Elas passam por problemas cotidianos na criação dos filhos e na condução da família, mas, sim, existe um mistério que as une. E elas precisam se proteger, se unir. Está disponível na HBO Go.