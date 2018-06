‘The Blacklist’ comemora seu 100º episódio com a participação de Nathan Lane

Vai ao ar nesta quinta, 19, às 22h, no AXN, o aguardado episódio número 100 da série The Blacklist, que está em sua quinta temporada. Aproveitando a efeméride, o canal preparou alguns pequenos vídeos, de cerca de cinco segundos, veiculados no decorrer da programação, só para criar um clima de suspense para esquentar ainda mais essa espera. Neles, podemos ver um novo vilão, chamado Abraham Stein, que é interpretado pelo ator Nathan Lane. Esse será um osso duro de roer, que estará no rastro do protagonista, o Concierge do Crime Raymond ‘Red’ Reddington (James Spader). Tudo vai girar em torno da busca frenética por uma moeda, que terá grande valor quando unida a outras três. E parece que esse Stein não poupará esforços, nem deixará de passar por cima de qualquer um, inclusive Red, para conseguir ter em mãos esse precioso objeto.

Quando o 100.º episódio foi exibido nos Estados Unidos, a festa foi grande nos bastidores, com toda a equipe e elenco comemorando essa marca. Não que esse feito seja algo assim tão fora do normal, mas a celebração vem por essa longevidade e também por ter produzido personagens carismáticos e instigantes, que ganharam uma legião de fãs pelo mundo.

Desde a estreia da nova temporada, a série vem apresentando mudanças, de ritmo e na personalidade de alguns de seus personagens. Em princípio até causou estranheza, mas no decorrer dos episódios, o bicho começou a pegar e as tramas novamente se tornaram irresistíveis. Muitas questões surgiram, mas um segredo continua, sim, aquele que Reddington tem feito de tudo para esconder e que tem causado estragos na vida de Elizabeth Keen (Megan Boone).

NOTINHAS

Estreia na próxima quarta, 25, às 21h, no Canal Brasil, a série A Noite do Meu Bem, sobre o samba-canção, gênero que dominou a noite carioca nos anos 1940 e 1950. Baseada no livro de Ruy Castro, reúne depoimentos atuais e fonogramas da época e, em cada episódio, mostra boates famosas e suas grandes atrações, como Dolores Duran, Dorival Caymmi, Maysa, Miltinho, Dóris Monteiro e Jamelão.