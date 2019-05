Terceira temporada da série ‘3%’ estreia dia 7 de junho, na Netflix

A série terceira temporada da série brasileira 3% vai estrear no dia 7 de julho, na Netflix.

Produção é ambientada em um mundo distópico, no qual somente 3% da população consegue acesso a um lugar com boas condições de vida.

Nessa nova temporada, passado um ano, a Concha agora é o lugar onde todos são bem-vindos. No entanto, alguns problemas surge com a chegada de uma tempestade de areia, a mesmo tempo em que há um mau funcionamento suspeito, que acaba com o suprimento de água e comida.

A partir daí, há ameaça da fome e os moradores exigem um Processo para determinar quem merece ficar na Concha.

Os diretores da série são Daina Giannecchini, Dani Libardi, Jotagá Crema e, no elenco, Bianca Comparato (Michelle), Vaneza Oliveira (Joana), Rodolfo Valente (Rafael), Laila Garrin (Marcela), Bruno Fagundes (André), Thais Lago (Elisa), Cynthia Senek (Glória) e Rafael Lozano (Marco).