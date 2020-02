Terceira temporada da divertida série ‘Good Girls’ chega em julho à Netflix

LEIA TAMBÉM > Algumas dicas de séries e filmes para quem vai curtir o carnaval longe da folia

Não sei todo mundo, mas eu estava mesmo aguardando essa notícia. Acaba de estrear na NBC e deve chegar aqui em julho, na Netflix, a terceira temporada de Good Girls. Nesta nova temporada, enfim saberemos o que acontecerá com o cativante bandido Rio (Manny Montana), principalmente depois dos episódios finais da temporada anterior, com aquele final enigmático.

Pelo trailer, podemos esperar muito mais ação e diversão com o trio das incríveis amigas Beth Boland (Christina Hendricks), Ruby Hill (Retta), Annie Marks (Mae Whitman). Série chega com 16 episódios, um pouco mais longa que as anteriores, a primeira teve 10 e a segunda, 13.

PROCURA-SE UM AMOR

Estreia nesta terça-feira, 18, às 21h40, no Warner Channel, a série Matches, com episódios duplos. Vamos acompanhar a divertida história de Lara (Juliana Silveira) e Ricardo (João Baldasserini), que, recém-separados, estão em busca de um novo amor. Para isso se concretizar, os dois se aventuram pelo enigmático mundo dos aplicativos de relacionamentos. Criada por Carolina Castro e Marcelo Andrade, temporada é dividida em 10 episódios, dirigidos por Duda Vaisman e Calvito Leal. No elenco, Evelyn Castro, Renato Livera, Aline Riscado, Amanda de Godoi, Bruno Ferrari, Maria Joana, Rocco Pitanga e Camila Lucciola.

JOVENS AMIGOS

Marque na agenda. Em 16 de março estreia a segunda temporada da série Bia, no Disney Channel. A turma do “Fundom” voltará em novas aventuras com as irmãs Ana e Bia vivendo uma conexão especial por causa da música. Além disso, a protagonista terá o apoio das amigas Chiara e Celeste para investigar o que aconteceu no acidente que separou o Urquiza dos Gutierrez.

NOME DE PESO

Atração do canal Arte1, Wajda por Wajda apresenta a obra do cineasta polonês Andrzej Wajda. Sobrevivente da Segunda Guerra, ao lado do compatriota Andrzej Wolski, ele surge comentando como as memórias dos confrontos impactaram seu trabalho e seleciona cenas para uma aula em sua escola de cinema em Varsóvia. Wajda morreu em 2016, aos 90 anos. Ele usou sua dor para alimentar sua convicção artística. Exibição será nesta terça, 18, à 0h.

NA AGENDA

A Nickelodeon anunciou o retorno da série Hunter Street. Misturando mistério e aventura, quarta temporada será exibida nos canais Nick, em mais de 170 países e territórios. A produção terá inicio em maio de 2020.

PEDE PRA SAIR!

A Record TV exibe nesta terça-feira, 18, às 22h30, o filme Tropa de Elite (2007). Dirigido por José Padilha, tem no elenco Wagner Moura, Caio Junqueira, Milhem Cortaz, André Ramiro.

GRAVANDO!

Mariana Ximenes. Atriz estará na novela das 6, Nos Tempos do Imperador. Na foto, ela sendo dirigida por Vinícius Coimbra. Na trama, ela é Luísa, que possui o título de Condessa de Barral.