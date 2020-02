Tensão e suspense é o que promete a série ‘Locke & Key’, que estreia na Netflix

Chega nesta sexta-feira, 7, ao catálogo da Netflix, a série Locke & Key. História é baseada nos quadrinhos de Joe Hill (filho de Stephen King) e Gabriel Rodríguez, e mostra os irmãos Locke, Tyler, Kinsey e Bode, que decidem, após o violento assassinato do pai, morar na antiga mansão da família, na Nova Inglaterra, junto com a mãe. Instalados na casa, começam a encontrar chaves mágicas que abrem portas que não deveriam ser abertas.

PRODUTO ORIGINAL

A comédia romântica Convidado Vitalício será o primeiro filme do TNT Original, que é o selo de conteúdo exclusivo da TNT e trará uma produção diferente a cada sexta-feira, a partir do dia 14, às 22h. Neste primeiro longa, Ben (Jack Quaid) e Alice (Maya Erskine) vão a dez festas de casais e, partir daí, começam a perceber como são solitários, enquanto ela, com seu humor ácido, tenta esquecer um amor do passado, ele, um eterno romântico, quer mais é se dar bem com as outras convidadas. Direção de Jeff Chan, Andrew Rhymer.

MÚSICA E VIDA

Para quem não conseguiu conferir ao vivo, o Multishow vai transmitir o show OK OK OK de Gilberto Gil, nesta sexta-feira, 7, a partir das 20h, diretamente da Concha Acústica, em Salvador.

MEMÓRIA AFETIVA

Os convidados desta sexta-feira, 7, de Milton e o Clube da Esquina são Gal Costa, Maria Gadú e Criolo. Conduzido por Gabriel Leone, o palco contará ainda com a presença de Lô Borges, Márcio Borges e Ronaldo Bastos. Em noite recheada de boa música, eles relembram com Milton Nascimento histórias da época em que as canções do grupo foram gravadas.

EM CONFLITO

O canal Lifetime vai exibir, no dia 15, às 20h55, o filme O Pecado de Ser Gay, que traz a história da jovem que foi obrigada pelos pais a passar por uma “cura gay”. Baseada no livro de memórias da adolescente mórmon Alex Cooper, revela o pesadelo vivido pela jovem de 15 anos, após se apaixonar e assumir sua sexualidade. A direção é de Jeffrey G. Hunt e traz no elenco Addison Holley, Nicolette Pearse, Ian Lake.

AVALIANDO A HISTÓRIA

O destaque desta sexta, 7, do Canal Curta!, será a exibição, às 22h20, do documentário A Última Abolição. Dirigido por Alice Gomez, aborda o tema da escravidão no Brasil, tendo como foco o período da abolição, destacando movimentos sociais, o papel das mulheres negras, discussões da elite do País no período, até a assinatura da Lei Áurea, em 1888.