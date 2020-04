Tarsila do Amaral é tema do primeiro episódio da nova série sobre arte do Canal Curta!

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Estreia nesta terça-feira, 31, às 23h30, no Canal Curta!, a série Matizes do Brasil. Dirigida por Bianca Lenti, retrata o processo de criação de algumas das mais importantes pinturas e instalações feitas por grandes artistas brasileiros do modernismo e do período contemporâneo. Dividida em 14 episódios, produção apresenta, no primeiro episódio, a obra de Tarsila do Amaral, com comentários de especialistas. Outros nomes que serão destacados são Anna Maria Maiolino, Ernesto Neto, Cildo Meireles, Djanira, Helio Oiticica, Lygia Pape e Tunga. Emissora tem horários alternativos de exibição, quarta, 1º, às 3h30 e 17h30, quinta, às 11h30, sábado, às 19h10, e, no domingo, às 9h30.

Desafio é seu nome

As radicais expedições de Diogo Guerreiro, por diversos locais do planeta, integram a série Dias de Sobrevivência, que o canal Off exibe nesta terça, 31, às 22h. Recordista do Guiness Book, o windsurfista passou pelos mais variados desafios no período de dois anos. Desde velejar de kitefoil pelo maior lago do Casaquistão até atravessar a pé a Groenlândia em um frio extremo. Resistência física e mental, os ingrediente para o atleta se superar.

Tempo animado

Os canais Nickelodeon e Nick Jr. lançam o Abrilíssimo, que terá programação especial para a criançada neste mês de abril. Novos personagens vão conquistar o coração das crianças a partir de 3 de abril, às 18h, com a estreia de Os Casagrandes e, em 4 de abril, às 11h, com a estreia de É o Pônei, na Nickelodeon. No canal Nick Jr., o retorno da famosa animação As Pistas de Blue. Os episódios vão ao ar a partir de sábado, 4, às 11h30, no canal.

Letras do tempo

A Faixa Musical, que vai ao ar nesta terça, 31, às 14h, no Canal Brasil, traz o guitarrista Nasi e vocalista Edgard Scandurra, do Ira!, que nos levam em um passeio pelos seus 35 anos de carreira. Será um momento de muita música, com os dois apresentando clássicos da banda, como Flores em Você, O Girassol e Tarde Vazia, e contando histórias.