Suspense ‘Vingança FM’ é a estreia da semana do canal TNT

O suspense Vingança FM é a estreia da semana do selo TNT Original, e será exibido nesta sexta-feira, 28, às 22h30, na TNT. Nas anteriores, duas comédias românticas tomaram conta da telinha.

Thriller psicológico mostra o dia em que o programa de rádio The Grimm Reality, comandado por Jarvis Dolan (Eddie Marsan), é invadido ao vivo, por dois indivíduos mascarados, que assumem o controle de tudo, sob a mira de uma arma.

A tensão aumenta a cada minuto e os invasores não permitem que a transmissão seja interrompida, para que os ouvintes não suspeitem do que realmente está acontecendo.

AGORA VAI

Após realizar reformas em inúmeras casas, na série Irmãos à Obra, Drew Scott inicia, a partir desta quinta, 27, às 22h30, no Discovery Home & Health, os trabalhos em sua casa. Ao longo de cinco episódios, vamos acompanhá-lo em todas as etapas do projeto. Depois oito anos de namoro, o casamento de Drew e Linda está prestes a acontecer e, enfim, eles encontraram a casa perfeita. Trata-se de construção antiga, de 1921, nunca reformada.

SOLTANDO A VOZ

Ainda dá tempo de se inscrever no reality musical da TV Cultura, o Talentos. Até dia 1.º de março, atores podem se inscrever para o programa, que começa a ser gravado em abril e tem estreia prevista para maio. A apresentação está a cargo de Jarbas Homem de Mello.

PRATO CHEIO

Entram nesta quinta, 27, no catálogo do Belas Artes à La Carte, O Anjo Exterminador (1962), de Luis Buñuel; Comer Beber Viver (1994), de Ang Lee; Uma Mulher É Uma Mulher (1961), de Jean-Luc Godard; e Adeus à Noite (2019), de André Techiné.

GRANDE AVENTURA

Todo 27 de fevereiro é comemorado o Dia do Pokémon. Para celebrar a data, o canal Cartoon Network exibe, às 20h, Pokémon – O Filme – O Poder de Todos.