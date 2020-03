Suspense político ‘A Verdade em Segredo’, com Jamie Lee Curtis, estreia na TNT

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Atração desta noite de sexta, 20, às 22h30, na TNT é um thriller político protagonizado por Jamie Lee Curtis e Tika Sumpter, que tem como foco a guerra ao terrorismo. Em A Verdade em Segredo, uma operação militar é efetuada com base em informações não confiáveis, o que acaba desencadeando a morte de civis inocentes. Escrito e dirigido por Joe Chappelle, produção se passa em duas linhas temporais. A trama mostra como Libby (Sumpter), que trabalhava para a vice-presidente dos Estados Unidos, Rachel Burke (Curtis), seguiu ordens, as quais resultaram em ação militar desastrosa, com civis mortos. Quatro anos depois, ela quer expor detalhes do ocorrido.

OPÇÕES EM CASA

O Canal Brasil Play preparou uma seleção de filmes nacionais, séries entre outros programas, que estarão à disposição de assinantes a partir desta sexta, 20. Entre longas-metragens, estão Até Que a Sorte Nos Separe, O Auto da Compadecida, Vai Que Cola – O Filme, Bruna Surfistinha, Cidade de Deus e As Boas Maneiras, além dos quatro episódios da série Serra Pelada. E tem ainda o conteúdo de atrações como o programa Espelho, com Lázaro Ramos, Amigos Sons e Palavras, com Gilberto Gil, Larica Total, Bipolar Show, O País do Cinema e O Som do Vinil, que estarão com algumas temporadas abertas no streaming.

HORA DE PENSAR

Nessa leva de tentativas de colaborar com a atual situação do planeta, o Canal Off usa suas plataformas digitais para colocar conteúdos destinados ao bem-estar de atletas, que precisam de uma forcinha para cuidar da sua saúde física e mental. Com a série #RespiraeSeInspira, a yogini Milla Monteiro mostrará práticas e exercícios simples de meditação, respiração. Serão videoaulas no app do Off, IGTVs explicativos no Instagram, meditação guiada no YouTube.

PASSEIO VISUAL

No Globo Repórter desta sexta, 20, a viagem será pelo nosso vizinho Paraguai. O repórter Paulo Gonçalves, que é filho e neto de paraguaios, vai nos revelar o que há de melhor da culinária do país, além de mostrar locais paradisíacos, com cachoeiras, onças, pássaros raríssimos, que compõem o Pantanal paraguaio. Apresentação de Sandra Annenberg.

VIDA E OBRA

A atriz Cássia Kis é a homenageada do programa Persona, que vai ao ar nesta sexta, 20, às 22h30, na TV Cultura. Ao apresentador Atílio Bari e seus convidados, Cássia fala sobre sua trajetória, desde os 15 anos, quando saiu de casa, até a importância da realização de seus trabalhos, destacando personagens que marcaram sua carreira.