A Netflix anunciou que a série The Umbrella Academy foi renovada e terá sua a segunda temporada, que já está em fase de produção e terá 10 episódios.

Série é baseada na HQ criada por Gerard Way, que é músico da banda My Chemical Romance, e ganhou ilustrações do brasileiro Gabriel Bá.

The Umbrella Academy é sobre uma família formada por irmãos com super poderes se reúnem após a morte misteriosa do pai adotivo.