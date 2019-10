Sucesso nos anos 1980, anime ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’ está disponível na Netflix

Verdadeira febre entre a molecada nos anos 1980 e 90, o seriado Saint Seiya ou Os Cavaleiros do Zodíaco entrou esta semana no catálogo da Netflix. As seis temporadas da saga baseada em mangá e anime estão completas no canal de streaming, com as aventuras do grupo de guerreiros em suas armaduras mágicas. Os bravos heróis precisam lutar contra forças malignas.

SAINT SEIYAAAA! GUERREIRO DAS ESTRELAAAS

SAINT SEIYAAAA! NADA A TEMER. OH YEAAAH!



Todas as 6 temporadas de Os Cavaleiros do Zodíaco (1986) já estão disponíveis no meu site. pic.twitter.com/aJw3Bkaa4P — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) October 16, 2019

PASSADO E PRESENTE

O Canal Curta! exibe nesta quinta, 17, às 20 horas, mais um episódio da série Imortais da Academia. Em Cadeira 32: Originalidade, curiosidades e características marcantes dos escritores que emprestaram seus nomes à cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, como Ariano Suassuna, escritor e teatrólogo que deixou como marca um estilo único, Joracy Camargo, tido como iniciador do teatro social brasileiro, e Zuenir Ventura, repórter e personagem de seu tempo. A direção é de Belisario Franca.

NAS ONDAS DO MAR

Estreia nesta quinta, 17, às 22 horas, no Canal OFF, a terceira temporada de Gigantes do Surfe, que tem como fio condutor a trajetória de Carlos Burle, apresentador e produtor do programa. Em sete episódios, o surfista conta histórias de sua vida em cima de uma prancha, dividindo emoções com outros nomes do esporte. Além da atração na telinha, o Gigantes do Surfe tem uma playlist especial no Spotify.

DENTRO DA ARTE

No primeiro episódio da série Brilliant Ideas, o foco é o artista Ai Weiwei. O objetivo do programa é mostrar estúdios e ateliês de artistas visionários e questionadores, como Olafur Eliasson, Marina Abramovic, Yayoi Kusama e William Kentridge. Nesta estreia, o público confere trabalhos icônicos do chinês e como ele se tornou um símbolo na defesa dos direitos humanos. Atração vai ao ar às 21h30, no canal Arte1.

BOLA AO CESTO

A Band apresenta nesta quinta, 17, às 23h30, o especial NBA – O Espetáculo do Basquete. Com apresentação de Paloma Tocci, programa revela como foram as finais da temporada 2018-2019 entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. E, no dia 24, a emissora começa a exibir os jogos da temporada 2019-2020. A primeira partida será Los Angeles Clippers x Golden State Warriors.

MUNDO MELHOR

Vai ao ar nesta quinta, 17, às 19h15, o quarto de último episódio da série Crisálida, criada por Alessandra da Rosa Pinho e com direção de Serginho Melo. Em Lado B, Gustavo tem um projeto, mas como é surdo, precisa convencer uma renomada empresa a investir na sua ideia.

DESAFIO DIVERTIDO

O humorístico Vai que Cola, que vai ao ar nesta quinta, às 22h30, no Multishow, terá participação especial de Angélica. “É praticamente um teatro! Adorei atuar entre amigos”, diz a apresentadora.