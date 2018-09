Silvio Santos deu sinal verde e Maisa marcou presença no programa ‘Conversa com Bial’

Com permissão de Silvio Santos, a atriz Maisa Silva, contratada do SBT, marcou presença no programa Conversa com Bial, na Globo, que vai ao ar na quinta, 6.

Recebida pelo apresentador, a jovem conversou sobre adolescência e tecnologia, tendo ao seu lado o pediatra Daniel Becker, a jornalista e escritora Brenda Fukuda e do diretor do filme Ferrugem, Aly Muritiba para falar sobre adolescência e tecnologia.

A jovem atriz e apresentadora se saiu bem, fazendo comentário profundo e maduro, emocionando o apresentador.

MÃO NA MASSA

A nova temporada de Que Marravilha! – Aula de Cozinha estreia dia 6 de setembro, às 22h30, no GNT. Novamente Claude Troisgros tem a missão de ensinar a arte de cozinhar para os 10 participantes, que são rostos conhecidos do público, que não lidam nada bem com essa área. A atriz Júlia Rabello continua entrando em cena para quebrar a tensão, promovendo brincadeiras e dinâmicas. Mais uma vez, haverá duas turmas, a primeira com Jesus Luz, John Drops, Ana Hikari, Lore Improta e Douglas Silva, a segunda, Valesca Popozuda, Aline Riscado, Karin Hills, Ricardo Macchi e Vitor Lamoglia.

PARA MENORES

O SBT informou na quinta-feira, 30, que seu contrato com a The Walt Disney Company chegou ao fim. Acostumado com essa programação desde 2015, o público infantil tinha a seu dispor várias atrações dentro do programa Mundo Disney. No lugar, serão exibidas outras atrações, como o seriado Chaves.

DIA DE FESTA

O Prêmio Multishow comemora 25 anos. A cerimônia será em 25 de setembro, com transmissão ao vivo direto do Rio de Janeiro. Entre as atrações que se apresentam no palco, três estão entre as mais premiadas de todas as edições: Ivete Sangalo, Luan Santana e Anitta – que, neste ano, faz sua estreia como apresentadora do evento, ao lado de Tatá Werneck. Também já estão confirmados com números musicais os artistas Pabllo Vittar, IZA, BaianaSystem, Ferrugem, Rincon Sapiência e os MCs Kevinho e Kekel.

LATINOS E A MÚSICA

Na segunda temporada de Encuentros en Brasil, exibido às quartas-feiras, às 22h40, no HBO Max, o destaque são os músicos latinos premiados. A cada semana, dois episódios vão ao ar, com artistas mostrando suas experiências culturais em terras brasileiras e apresentando uma canção inédita sobre o País e criada especialmente para a série. Com curadoria de Paulinho Moska, o público também pode conferir vídeos em realidade virtual dos músicos convidados, videoclipes com as canções inéditas, diários de viagem dos artistas e um álbum eletrônico com diversos serviços de música digital.

DINASTIA

O Lifetime apresenta a minissérie inédita Os Kennedys: Depois de Camelot, com Katie Holmes e Matthew Perry que, além de atuarem, também são produtores executivos da produção, que mostra todos que levaram o sobrenome Kennedy, as expectativas da história, principalmente após os assassinatos do presidente John Kennedy e de Robert Kennedy. As duas partes serão exibidas quarta e quinta, 22h20.