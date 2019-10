Show do rapper Baco Exu do Blues será um dos destaques do Prêmio Multishow

LEIA TAMBÉM > Orlando Drummond faz 100 anos distribuindo amor e bom humor

O rapper Baco Exu do Blues, um dos maiores destaques do gênero, vai se apresentar pela primeira vez no palco do Prêmio Multishow em uma performance ao lado do cantor Péricles. Na cerimônia de 2017, Baco foi premiado com duas estatuetas – Revelação e a Canção do Ano, por Te Amo Disgraça. A premiação da edição 2019 será na terça-feira, 29, com transmissão ao vivo a partir das 21h30 pelo Multishow. A apresentação ficará a cargo da cantora Anitta e do humorista Paulo Gustavo.

***

SEM CULPA

Estreia neste sábado, 26, às 22h, no AXN, Em Nome da Justiça, série inédita que traz Ilana Casoy (analisando casos que deixaram dúvidas sobre a sentença proferida contra os réus. Em formato de docudrama, a série conta com 13 episódios, mostrando casos de pessoas que tiveram suas vidas devastadas por crimes que não cometeram. Em cada episódio, a criminóloga revela o lado desconhecido dos casos e conceitos das investigações. No momento, Ilana Casoy também trabalha no roteiro do filme sobre Suzane von Richthofen.

***

NA SEQUÊNCIA

O canal Universal TV preparou uma maratona especial de Jungle Pilot, que será exibida neste sábado, 26, a partir das 18h30. Serão mostrados cinco episódios dessa trama, que é ambientada na Amazônia. A série também pode ser conferida no Universal Play, plataforma on demanda.

***

CRÔNICA FAMILIAR

Será exibido neste sábado, 26, às 16h30, o documentário Inajara, de Renata Baldi, que conta história do caboclo Inar, que tem o desejo de reencontrar os filhos que não vê há quase 30 anos. O filme transcorre entre as belezas naturais da Amazônia, onde vive o canoeiro, e a selva de pedra de São Paulo, onde estão os filhos Inajara e Pachola, até o aguardado reencontro da família.

***

LAR DOCE LAR

A nova temporada de Homens da Montanha chega neste sábado, 26, às 19h50, ao canal History, e acompanha homens e mulheres que vivem na região dos Apalaches e Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos. No primeiro episódio, Morgan e Margaret voam para o Norte, Marty prepara suas armadilhas, Jake persegue leões, e Eustace contrata um aprendiz.

***

CAUSOS E CANÇÕES

Rolando Boldrin, que acaba de completar 83 anos, comanda o programa Sr. Brasil, que ocupa as manhãs de domingo, a partir de 9h, na TV Cultura. E o convidado do dia é o cantor Guilherme Arantes, que vai animar o auditório com seus grandes sucessos. Também estará presente o violeiro Bruno Sanches.