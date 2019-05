Show do Los Hermanos neste sábado, no Rio, será transmitido ao vivo pelo Multishow

O canal Multishow transmitirá ao vivo, e com exclusividade, o show Los Hermanos 2019, que será realizado neste sábado, 4, a partir de 21h30, no Maracanã, no Rio. A banda retorna para nova turnê quatro anos após a última reunião, que foi em 2015. Em São Paulo, a apresentação será no dia 18 de maio, no Allianz Park. Os assinantes podem ainda acompanhar pela plataforma Multishow Play.

QUARTA ELIMINATÓRIA

O programa Cultura, o Musical, que é apresentado por Jarbas Homem de Mello, tem júri formado pelo maestro Júlio Medaglia e pelos atores Leonardo Neiva, Fabiana Bang e Mira Ruiz. A exibição da quarta eliminatória será neste domingo, às 11h, na TV Cultura.

JUNTO E MISTURADO

No programa Altas Horas deste sábado, 4, Serginho Groisman recebe Bruno Mazzeo, que fala de sua carreira e projetos, como a peça 5 x Comédia, que retornou aos palcos para nova temporada. Kaysar Dadour revela como é estar na novela Órfãos da Terra e Viviane Senna relembra histórias da carreira e da vida de seu irmão, o piloto Ayrton Senna, que morreu há 25 anos. A parte musical ficará por conta da dupla sertaneja Marcos & Belutti, a cantora gospel Aline Barros e a banda Fresno. Programa vai ao ar aos sábados, após o Zorra.

PAPO E BRINCADEIRAS

O Programa da Maisa deste sábado, 4, a jovem apresentadora recebe no palco a cantora Karol Conká e a atriz Marlei Cevada, que batem um papo sobre primeiro beijo. Karol aproveita e canta seu novo sucesso Saudade, fala sobre maternidade e casamento. O programa vai ao ar às 14h15.

UNIVERSOS PARALELOS

Nova novela da Record TV, Topíssima estreia no dia 21, às 19h45. Escrita por Cristianne Fridman e com direção-geral de Rudi Lagemann, conta a história de Sophia Alencar, uma empresária de sucesso, que é interpretada pela atriz Camila Rodrigues, e de Antonio Ramos, um honesto taxista, que mora no morro do Vidigal, vivido por Felipe Cunha.

MADRINHA DO SAMBA

O Brasil perdeu esta semana a sambista Beth Carvalho (foto), que morreu dia 30 de abril, aos 72 anos, em decorrência de infecção generalizada. A cantora será homenageada neste sábado, 4, com a reexibição do programa Samba na Gamboa, que contou com sua participação. Beth ficou conhecida como a madrinha do samba, pelo fato de, em sua carreira, ter descoberto nomes como Zeca Pagodinho e o grupo Fundo de Quintal. Apresentado por Diogo Nogueira, vai ao ar às 18h30, na TV Brasil.

GATA PODEROSA

Estreia neste sábado, 4, às 14h10, no Nickelodeon, a série Gatinha Unicórnio Borboleta Arco-íris, que mostra as aventuras de uma gatinha chamada Felicity, que tem poderes especiais. No primeiro episódio, Felicity será coloca à prova ao ir a uma festa com cidadãos mais fortes.