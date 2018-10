‘Sherlock’, com Benedict Cumberbatch, estreia em novembro no Paramount Channel

Depois de integrar o catálogo de canal de streaming, enfim Sherlock, a premiada série protagonizada por Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) e Martin Freeman (Dr. John Watson), estreia sua primeira temporada no dia 8 de novembro, às 20h30, no Paramount Channel.

NO TUBO

Estreia nesta segunda, 15, a nova temporada de Gigantes do Surfe, a partir das 22h30, no Canal Off. Na série, que terá 13 episódios, vamos acompanhar o campeão mundial de ondas grandes Carlos Burle em sua peregrinação em busca das maiores ondulações do mundo, aproveitando para trocar ideias e ouvir belas histórias de grandes nomes do esporte. Vamos conferir, em cada capítulo, assuntos como surfe francês, a importância de equilibrar corpo e mente, outros interesses desse atletas e a amizade e rede de apoio dos surfistas.

LINHA DO TEMPO

O canal Lifetime vai exibir, com exclusividade, o filme Olívia Newton-John, que relata a história da vida e o caminho ao estrelato da cantora e atriz, que conquistou fama internacional como a Sandy, em Grease – Nos Tempos da Brilhantina, ao lado de John Travolta. Com roteiro de Elizabeth Coleman e Keith Thompson, a cinebiografia, que é inédita, mostra a trajetória da artista, que começa no momento em que sua vitória em um concurso australiano de talentos a levou até Londres, para gravar seu primeiro single. Estreia na quarta-feira, 17, às 22h20.

EM ALTA

E a notável Maisa Silva foi escolhida para apresentar a 19ª edição de Meus Prêmios Nick, que será realizada no dia 7 de novembro no Credicard Hall, em São Paulo. A jovem atriz, que conta com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, vai comandar a festa que premia os escolhidos por crianças e adolescentes em diversas categorias. Além disso, Maisa também concorre às categorias Canal de Youtube Favorito, Artista de TV Favorito, Instagram Favorito e Ship do Ano.

DE VIRADA

Os atores Thierry Figueira e Natallia Rodrigues são os protagonistas da série Amélio, O Homem de Verdade, escrita e dirigida por Luis Antônio Pereira. A comédia terá 13 episódios e será transmitida pelo canal Prime Box Brazil e com produção executiva da Panda Filmes. A história gira em torno da crise conjugal dos recém-casados Amélio (Thierry Figueira) e Fabi (Natallia Rodrigues). Outros nomes do elenco são, Daniel Erthal, Edwin Luisi, Carla Marins e Sandra Pêra. A estreia está prevista para ano que vem.

HISTÓRIA

A série Rotas da Escravidão estreia no canal Curta! na sexta, 19, às 23h. Em seus quatro episódios, mostra os caminhos do comércio de escravos e como a África foi transformada em centro dessa tragédia humana. O primeiro capítulo conta 700 anos de história e como as populações subsaarianas se tornaram a principal “matéria-prima” do tráfico de escravos.