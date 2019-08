Sexta e última temporada da série ‘Silicon Valley’ ganha data de estreia

A sexta e última temporada de Silicon Valley vai estrear em 27 de outubro, às 23h na HBO. Vencedora do Emmy, a série traz uma visão cômica da corrida do ouro moderna, no mundo da alta tecnologia no Vale do Silício. No elenco, Thomas Middleditch no papel de Richard, Zach Woods como Jared, Kumail Nanjiani como Dinesh, Martin Starr como Gilfoyle, Amanda Crew como Monica, Jimmy O. Yang como Jian-Yang, Suzanne Cryer como Laurie Bream, Matt Ross como Gavin Belson e Josh Brener como Big Head.

VIDA QUE SEGUE

A TV5Monde exibe nesta quarta, 28, às 12h55, o documentário Tons de Sexo e de Cinza. Dirigido por Sophie Lambert, filme mostra uma sociedade em que a beleza e o desejo são quase sempre associados à juventude. Daí, imaginar a vida sexual dos mais velhos é um verdadeiro tabu. A obra revela uma geração que conviveu com o rigor da religião, a culpa, mas também a energia e a libertação do flower power.

NEYMAR NA CASA DE PAPEL

A série espanhola La Casa de Papel, da Netflix, ganhou novas cenas com a participação de Neymar Jr. As imagens estão em dois episódios da terceira temporada, que estreou em julho, com inserções do jogador contracenando com os personagens Berlim (Pedro Alonso) e Professor (Álvaro Morte). É possível ver a participação de Neymar, como um abade, nos episódios 6 e 8, nas marcas de 3 minutos e 43 segundos e 1 minuto e 59 segundos. Em sua conta do Twitter, o brasileiro comentou a participação. “Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês!”.

NA PONTA DA ESPADA

Está programada para chegar ao Discovery Kids, no dia 7 de setembro, a quinta temporada de As Aventuras do Gato de Botas. Com exibição a partir de 20h30, a animação traz o divertido e charmoso personagem vivendo aventuras em um universo paralelo. Nos novos episódios, o felino precisará combater mais vilões e proteger os moradores de uma cidade secreta. E tudo começa quando ele procurava por Dulcinea. Foi aí que ele descobriu um portal, que o levou para esse local distante.

MÚSICA NA REDE

A plataforma de streaming Tidal tornou público o acervo do Racionais MC’s, em qualidade Master. A ação comemora o aniversário do grupo de rap, que inclui os seis álbuns gravados em estúdio. Também foi colocada à disposição dos assinantes playlist com seleção de músicas.

NA MEMÓRIA

A atriz, escritora e roteirista Fernanda Young, que morreu no domingo, 25, será lembrada pelo SescTV, que reapresenta uma entrevista com ela no início de sua carreira. Exibição será nesta quarta, 28, às 18h, e traz Fernanda falando sobre seus dois primeiros livros e sobre suas influências literárias em episódio da série Literatura.