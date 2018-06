Séries que ganharam nova temporada, festival folclórico, Nureyev e muitos mais na telinha

A atriz Ana Beatriz Nogueira se despede de sua personagem Isadora, de Malhação: Vidas Brasileiras. Em foto divulgada pela Globo, última cena dela, que irá ao ar na terça-feira, 26. Nela, Isadora conversa com a filha Pérola (Rayssa Bratillieri) e explica os motivos que a levaram a roubar o colar de esmeraldas. Mas como Isadora sempre dá a volta por cima, ela se une às presidiárias e forma uma banda na cadeia.

TIPO EXPORTAÇÃO

O canal Multishow vai transmitir ao vivo e com exclusividade no Brasil os shows de Anitta e de Ivete Sangalo, diretamente do Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. O público pode conferir as apresentações das brasileiras nos dias 24 e 30 de junho, respectivamente. Os dois shows poderão ser conferidos também pelo Multishow Play, a partir das 15h45.

BOI-BUMBÁ

Novamente a TV Cultura será a emissora oficial do Festival Folclórico de Parintins. Pelo segundo ano consecutivo, o canal paulista fará a cobertura do evento cultural do Amazonas, que é realizado durante três dias, de 29 de junho a 1.º de julho, mostrando a disputa entre dois grupos centenários de boi-bumbá, o Caprichoso, de cor azul, e o Garantido, de cor vermelha.

NA PONTA DOS PÉS

Considerado um dos maiores bailarinos de todos os tempos, o russo Rudolf Nureyev (1938-1993) é tema de documentário dirigido por Sonia Paramo. Para contar a vida do também coreógrafo, diretora usou imagens de arquivo e entrevistas, além de reencenações. A exibição será domingo, às 21h, no Arte 1.

VIDA LONGA

Para alegria dos amantes de séries, a Netflix confirmou a sequência de algumas, que ganham nova temporada. Entre elas, Lucifer, que foi desprezada pela Fox, ganhou fôlego e a quarta temporada começa a ser pensada. Terão continuidade também O Mecanismo, Stranger Things, 13 Reasons Why, Perdidos no Espaço, Santa Clarita Diet e 3%.

AUMENTA O SOM

Em sua terceira temporada, o programa Vamos Tocar, comandado pelo saxofonista Leo Gandelman, recebe no domingo, às 19h, o cantor e compositor Caetano Veloso. O repertório desse encontro terá clássicos do músico baiano, como Coisa Mais Linda, Sampa, Coração Vagabundo, De Noite na Cama e Desde Que o Samba É Samba. É o quarto episódio, que começa às 19h, no Canal Bis.

RETOMANDO

Power, série que conta com produção e atuação do rapper 50 Cent, inicia em 1.º de julho a sua quinta temporada, que estreará ao mesmo tempo aqui e nos EUA. A exibição será no canal Fox Premium 2.