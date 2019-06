Série ‘Years and Years’, com Emma Thompson, faz a gente ter medo do futuro

A minissérie Years and Years estreia nesta sexta, 28, às 22h, na HBO. Criada e escrita por Russell T. Davies, conta como Vivienne Rook (Emma Thompson), uma famosa política independente se transforma em figura política extremamente popular. Isso ocorre pela sua franqueza. Ao todo, são seis episódios. Compõem o elenco, Rory Kinnear, T’Nia Miller, Russell Tovey, Jessica Hynes, Ruth Madeley e Anne Reid.

Em ritmo acelerado, série mostra como a família Lyons acredita piamente nas verdades de Vivienne e, com o passar dos anos, verão as transformações políticas e tecnológicas alterarem a vida na Inglaterra e no mundo. Compõem o elenco, Rory Kinnear, T’Nia Miller, Russell Tovey, Jessica Hynes, Ruth Madeley e Anne Reid.

No material fornecida para a imprensa, algumas aspas do autor e da protagonista:

Russel T. Davies – “Nos últimos anos, o próprio mundo parece estar fervendo mais rápido, mais quente e mais selvagem do que nunca. A época atual parece febril. Somos ao mesmo tempo mais políticos ou mais descrentes da política do que nunca”.

Emma Thompson – “Interpreto uma política independente que diz o que pensa e se torna incrivelmente popular devido a essa franqueza. O texto do Russell a tornou viva e verossímil. No início, muitos membros da família Lyons acreditam que ela é genial. Veem decência e humanidade nela, mas na verdade o que há é desejo de poder. Claramente ela não tem nenhum caráter. É assustador”.

GRAVANDO!

Leandro Hassum. Humorista vai apresentar o programa Tá Pago, que a TNT estreia em 27 de agosto. Ele receberá convidados para bate-papo descontraído. As gravações começam em julho, em SP.

UM LUGAR AO SOL

O Canal Sony estreia nesta sexta, 28, às 22h, o primeiro episódio da quarta temporada de Shark Tank Brasil, com promessa de muita emoção. Reality oferece a oportunidade para novos empresários, que precisam de muitas artimanhas para conseguir vender ideias de negócios para grandes investidores, os temidos Tubarões. Apresentação de Erick Krominski.

BEM CEDINHO

O programa Como Será? deste sábado, 29, às 7h15, mostra projetos que incentivam cultivo de hortas nas grandes cidades. No Rio, o repórter Alexandre Henderson mostra projeto que ensina a transformar canteiros abandonados em hortas produtivas e visita a Embrapa, que tem um aplicativo para reconhecer predadores que ameaçam plantações.

DIVERSÃO GARANTIDA

O SBT exibe nesta sexta, 28, às 23h15, a animação Pets – A Vida Secreta dos Bichos. Mostra como os bichinhos de estimação se comportam quando seus donos saem de casa. No caso, vamos acompanhar as aventuras do simpático cãozinho Max, que vai ficar doido quando sua dona chega em casa com o enorme Duke. Ele não aceita bem o novo morador, pois sempre foi só ele, o queridinho da dona, e vai tentar dar um jeito nisso. O segundo filme acaba de estrear nos cinemas.

NÃO É FICÇÃO

Estreia nesta sexta, 28, dentro do Investigação Discovery, o Especial Crimes Misteriosos, que traz casos policiais de grande repercussão e que até hoje intrigam a opinião pública. Produção traz entrevistas com investigadores, promotores, jornalistas e pessoas próximas às vítimas, além de dramatizações. O primeiro a ser exibido é o documentário Gypsy – Uma Vida de Mentira, que conta a história de Dee Dee Blanchard, que por muito anos fez sua filha Gypsy Rose acreditar que era muito doente. Quando adolescente, Gypsy descobre a verdade e mata a mãe.

TRABALHO SÉRIO

Apesar de ter ido ao ar mais tarde, por causa do jogo da Seleção, o episódio especial duplo da série Sob Pressão, exibido na quarta, 26, bateu recorde da terceira temporada. Em São Paulo, teve 24 pontos de audiência média e 40% de participação. Nas redes, a tag #SobPressão ficou 6 horas nos TTs Mundo e 8 horas nos TTs Brasil.