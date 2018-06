Série ‘Vacas’ mostra imagens incríveis de quedas em esportes como surfe e skate

Estreia nesta segunda-feira, 16, às 21h30, no Canal Off, a série Vacas. Com 13 episódios e dirigida por Rafael Mellin, a produção mostra detalhes poucas vezes vistos de esportes radicais, como o surfe e o skate. “O programa nasceu a partir de uma ideia do diretor do Off, Guilherme Zattar, que propôs o desafio de transmitir com fidelidade tudo o que acontece quando as coisas dão errado nesses esportes”, conta o diretor-surfista.

“Nos esportes de ação, estamos acostumados a assistir sempre a parte mais ‘bacana’, os momentos de realização quando os atletas completam manobras impressionantes ou superam limites, mas a verdade é que as vacas, tombos e acidentes fazem parte do dia a dia de qualquer esporte de ação, seja em terra ou no mar e, para cada nova manobra completa, os atletas erram inúmeras vezes, se arriscando bastante”, explica Rafael.

Ele conta ainda que as filmagens mostram imagens diversas, desde ondas perigosas sobre bancadas de pedra como Pipeline (Havaí) até algumas das maiores pistas de skate no mundo. “Nesses ambientes, vimos várias cenas preocupantes, algumas com risco de vida. Uma das mais memoráveis foi o acidente do americano Evan Geiselman em Pipeline, quando ele bateu a cabeça nas pedras e desmaiou, sendo resgatado por outro surfista. E por pouco não perdeu a vida.”

Para realizar a série, Rafael explica que a equipe acompanhou de perto quedas espetaculares, de tirar o fôlego. “Isso gera imagens incríveis, mostrando em supercâmera lenta os detalhes dos atletas passando a centímetros de uma bancada de coral ou sofrendo o impacto no cimento ao caírem de um skate.”

NOTINHAS

Roberto Cabrini leva seu Conexão Repórter dessa segunda-feira, 16, às 23h30, para a Praça da República, em São Paulo. Investigando a condição humana na região, o programa revela a violência urbana, que vem misturada a relatos de histórias sobre esse universo sombrio. No transcorrer da noite, observa-se até onde vai o ser humano, que fica no limite da dignidade.

4 de maio estreia no Gloob nova temporada de Miraculous – As Aventuras de Ladybug